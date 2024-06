Компанія ІКЕА наймає продавців у віртуальний магазин Roblox

Шведська компанія IKEA й ігрова платформа Roblox розробили гру "The Co-Worker". Дії гри відбуваються у віртуальному магазині Careers Done Different, де працюватимуть наймані робітники.

Працівником у магазині може стати кожен повнолітній охочий з Великої Британії й Ірландії. Про це повідомляють у виданні CNN.

У Careers Done Different можна працювати продавцем або вантажником. До обов’язків працівників входитиме допомога відвідувачам у виборі меблів, облаштування шоурумів і подавання їжі в кафе IKEA.

В IKEA працівники можуть розвивати кар’єру в будь-якому напрямі, переходити в інші відділи або брати на себе більше відповідальності. Гра The Co-Worker має на меті допомогти більшій кількості людей відчути, якою може бути робота в IKEA, – діляться в команді IKEA.

Співробітники працюватимуть із гравцями Roblox. Користувачі зможуть обслуговувати клієнтів, відвідувати виставкові зали, отримувати рекламу й використовувати продукцію IKEA для організації свого віртуального простору.

За роботу можна отримати гроші: наймані працівники отримуватимуть 13 фунтів стерлінгів за годину. Однак у компанії не вказують, як отримати заробітну плату.

Відкрили десять вакансій, заяву на посаду можна подати до 16 червня на сайті компанії. Віртуальний магазин відкриють 24 червня.

