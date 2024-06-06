У Twitter (Х) офіційно дозволили публікувати еротику та порно

X оновив свої правила, що дозволяють користувачам "поділитися створеними та поширюваними за взаємною згодою зображеннями наготи або сексуальної поведінки дорослих" за умови, що вона позначена відповідним чином, а не знаходиться на видному місці.

Соціальна мережа X (Twitter) дозволила публікувати еротику та порно. Про це повідомляє The Verge.

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Відтепер користувачі можуть публікувати створений за згодою контент, що містить оголеність, порнографію чи ненормативну лексику, за умови, що він буде чітко позначений як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені штучним інтелектом.

На вихідних X додала пункти до своїх правил, офіційно дозволивши користувачам розміщувати на платформі контент для дорослих і графічний контент – з кількома застереженнями. Тепер користувачі можуть публікувати створений за згодою контент NSFW за умови, що він буде чітко позначений як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені ШІ, – зазначило TechCrunch.

Водночас оновлення правил не є абсолютно несподіваною новиною, оскільки раніше платформа під керівництвом Ілона Маска вже експериментувала з офіційним розміщенням контенту для дорослих.

Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати і споживати матеріали, пов'язані з сексуальною тематикою, якщо вони виробляються і поширюються за згодою. Сексуальне вираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження. Ми віримо в автономію дорослих у взаємодії та створенні контенту, який відображає їхні власні переконання, бажання та досвід, у тому числі пов'язані з сексуальністю. Ми врівноважуємо цю свободу, обмежуючи доступ до контенту для дорослих для дітей або дорослих користувачів, які вирішили його не бачити, – йдеться на сторінці X.

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