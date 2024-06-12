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Apple знову всіх вразила: які iPhone оновлять до нової iOS 18 зі штучним інтелектом
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iOS 18 була представлена 10 червня на саміті розробників Apple WWDC'24. Вона отримала безліч нових функцій, покращень та оновлень.
Тонни нових функцій штучного інтелекту, а також покращена кастомізація та персоналізація з'явилися з останнім оновленням програмного забезпечення.
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Було представлено набагато розумнішу та більш потужну Siri зі штучним інтелектом (лише для iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max і новіших моделей), хоча вона сумісна лише з найновішими iPhone. Генеративний ШІ також з'явився в таких додатках, як "Повідомлення" та інших, а основні програми, такі як "Пошта", "Повідомлення" та "Фотографії", були оновлені. З'явився новий багатосторінковий Центр керування, який можна налаштовувати, а також іконки додатків у довільній формі та налаштування кольорів.
Окрім iOS, на сцені були анонсовані нові версії iPadOS, watchOS, macOS та visionOS. Однак найбільша увага буде прикута до iOS, оскільки це потенційно може стати найбільшим оновленням програмного забезпечення для iPhone за більш ніж десятиліття.
iOS 18 була представлена 10 червня 2024 року на відкритті конференції WWDC'24.
Огляд презентації нової iOS 18: дивіться відео
Бета-версія iOS 18 для розробників вже вийшла. Загальнодоступна бета-версія iOS 18, як правило, трохи стабільніша і без помилок, повинна з'явитися в найближчі тижні. iOS 18 з'явиться на ваших iPhone у вересні 2024 року разом з лінійкою iPhone 16.
Ось список всіх iPhone, які отримають iOS 18. Зверніть увагу, що, попри наші очікування, сімейство iPhone XS не випало зі списку, що є чудовою новиною для всіх, хто користується цими старими пристроями.
Ці iPhone отримають оновлення iOS 18 / Скриншот
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Але ще раз наголосимо, що для використання AI-функцій потрібно мати актуальний iPhone лінійки 15 Pro та Pro Max. Разом з тим, сумувати не поспішайте. Частина, якщо не більшість, функцій українською мовою на початку працювати не будуть. Тому, можливо, бігти й купувати новий смартфон не варто.
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