Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти

В ефірі ток-шоу "Право на владу" Володимир Зеленський представив свою команду. Саме ці люди у разі перемоги кандидата можуть увійти в Адміністрацію президента, тож знайомтеся з ними в нашому матеріалі.

Напередодні другого туру Володимир Зеленський таки вирішив показати свою команду. Кандидат обіцяв нові обличчя із незаплямованими репутаціями, але серед експертів ми побачили вже добре знайомі фігури. У декого з них – не один скандал за плечима.

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До вашої уваги коротка біографія та заслуги/провали кожного з членів ЗЕ-команди.

Дмитро Разумков, 36 років

Сфера: питання внутрішньої політики

Син радника Кучми та відомого соціолога Олександра Разумкова, який співзаснував однойменний центр досліджень. У 2006-2010 роках був членом молодіжної Партії регіонів, але вийшов з неї, коли Віктор Янукович став президентом. Опісля працював у команді Сергія Тігіпка. Зараз саме Разумков найчастіше представляє Зеленського.

Дмитро Разумков / Громадське

Руслан Стефанчук, 43 роки

Сфера: ідеолог команди, відповідальний за реформування держінституцій, законопроектну роботу.

Доктор юридичних наук, професор та адвокат. У 2016 році був радником першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва. Із Зеленським познайомився, коли був студентом та грав у КВК, а до його команди долучився у березні 2018-го. Стефанчук вже анонсував, що у разі перемоги кандидат готовий подати до Верховної ради пакет законопроектів, у тому числі закон про народовладдя та закон про референдуми, завдяки яким ЗЕ-команда планує запровадити "систему народного вето".

Руслан Стефанчук / Громадське

Іван Баканов, 44 роки

Сфера: голова партії "Слуга народу", взаємини з Верховною Радою

Саме Баканов керує ЗЕ-штабом. ЗМІ називають його другом дитинства Зеленського. З 27 грудня 2013 він є бізнес-партнером кандидата та керівником ТОВ "Студія Квартал-95".

Іван Баканов / Соколовська Інна/УНІАН

Олександр Данилюк, 43 роки

Сфера: міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика.

Свою кар'єру він розпочав у 1995 році як брокер в українській компанії TEKT, згодом став керівником департаменту інвестиційного банкінгу в "Альфа Капітал" і молодшим інвестиційним менеджером в американському фонді Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). На державній службі Данилюк з 2005-го, був радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка.

Згодом Данилюк був позаштатним радником президента Януковича та очолював координаційний центр щодо впровадження реформ в Адміністрації президента (в той час її очолював Сергій Льовочкін). У 2014-му став радником президента Петра Порошенка, а ще за рік – заступником голови його адміністрації, якою тоді керував Борис Ложкін.

У 2016-2018 роках Данилюк працював міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана. За цей час Україна націоналізувала ПриватБанк та отримала черговий транш кредиту МВФ за програмою EFF. 7 червня 2018 року Верховна рада звільнила Данилюка з посади. За його словами, цьому передував конфлікт з Гройсманом.

Олександр Данилюк

Руслан Рябошапка, 42 роки

Сфера: правоохоронна та антикорупційна політика.

Професійний чиновник. З 2003 по 2010 рік працював у структурі Міністерства юстиції. За часів Віктора Януковича був директором Бюро з питань антикорупційної політики секретаріату Кабміну Азарова (2010-2011), а після ліквідації цього бюро – заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Уряду (2011-2013).

У жовні 2013-го звільнився і перейшов до неурядової організації Transparency International. Після Революції гідності став заступником міністра юстиції Павла Петренка у першому уряді Арсенія Яценюка. У 2016-2017 роках Рябошапка був членом Національної агенції з питань запобігання корупції. Однак пішов із посади через конфлікт з главою НАЗК Наталією Корча.. Перед тим прокуратура Києва порушила проти нього справу за підозрою в незаконному збагаченні.

Руслан Рябошапка

Іван Апаршин, 62 роки

Сфера: безпека та оборона.

Полковник запасу Іван Апаршин – найстарший представник команди Зеленського, до якої він прийшов зі штабу Анатолія Гриценка. Саме Апаршина той називав своєю кандидатурою на пост міністра оборони в разі обрання президентом, а потім порадив його Зеленському.

Апаршин працював в Міністерстві оборони з 2005 року (саме тоді відомство очолював Гриценко). Керував департаментом воєнної політики та стратегічного планування. У 2010-2014 роках був начальником Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабміну. На парламентських виборах 2014 року балотувався до Ради за списками "Громадянської позиції". Зараз безпартійний.

Іван Апаршин

Ірина Венедиктова

Сфера: реформи у судовій системі.

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Харківського національного університету ім. В. Каразіна; професор, доктор юридичних наук. Ще однією її спеціалізацією є медичне право: вона є віце-президентом Фонду медичного права та біоетики та Всеукраїнської асоціації косметологів та аромологів.

У 2016-2017 роках Венедиктова подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Але провалила участь в конкурсі, отримавши бал, "менший за мінімально допустимий". Також Венедиктова представляла кандидата в президенти Зеленського під час поїздки представників штабів у Брюссель 25 лютого. Тоді, за даними ЗМІ, вона не справила позитивне враження на європейських дипломатів.

У декларації про доходи дворічної давності зазначено, що Венедиктова та її сім'я, зокрема, має будинок площею 387 квадратів, 5 авто, серед яких Porsche Cayenne, Mazda CX-7 і Toyota Camry, а також два цінні годинники: Hublot за 115 тисяч гривень і Rolex за 100 тисяч гривень.

Ірина Венедиктова / Громадське

Данило Гетманцев, 40 років

Сфера: економіка, фінанси, оподаткування.

Почесний президент юридичної фірми Jurimex, керівник напрямку банківського і фінансового права. Доктор юридичних наук, викладав в КНУ ім. Т.Шевченка. Член Європейської асоціації податкових професорів, Гетманцев також входив до складу науково-консультативних рад при Верховному суді та Вищому адміністративному суді України.

За даними руху "ЧЕСНО", Данило Гетманцев має корпоративні права та є одним із співзасновників ТОВ "М.С.Л." – оператора національних лотерей, на діяльність якого накладені санкції президентом України за рішенням РНБО. "М.С.Л." підозрюється у фінансуванні тероризму й працює на окупованих територіях. ТОВ "М.С.Л." має податковий борг у понад 2,5 млн грн. Гетманцев подавався на посаду судді Верховного Суду, але не пройшов через невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

Данило Гетманцев

Сергій Бабак

Сфера: експерт із освіти та науки.

Закінчив факультет міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Має юридичну та психологічну освіту, а також 20 років наукового та викладацького стажу. 5 років був проректором приватного університету. Працював директором освітніх програм Українського інституту майбутнього, серед співзасновників якого нардеп від "Народного фронту" та радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко. Свого часу Бабак потрапив в скандал з плагіатом.

Під час передвиборчої кампанії запам'ятався фейлом про зарплати вчителів, назвавши "абсолютно реальними" розрахунки одного з експертів ЗЕ-штабу, за якими для забезпечення зарплат вчителям на рівні 4 тисячі доларів на місяць вистачить тільки 200 мільйонів доларів на рік. Згодом у Зеленського визнали помилковість таких розрахунків.

Сергій Бабак

Євген Комаровський, 58 років

Сфера: медицина.

Відомий дитячий лікар, кандидат медичних наук та шоумен, був ведучим програми "Школа доктора Комаровського". Став широко відомим у 2009 році під час епідемії свинячого грипу часів прем'єрства Юлії Тимошенко. Тоді держава робила закупівлі таміфлю з-за кордону, а лікар Комаровський розповідав про те, як треба поводитися під час захворювання.

З 1983 до 1991 року працював лікарем у реанімаційному відділенні дитячої інфекційної лікарні Харкова. Згодом працював у приватних клініках, у 2006 році відкрив власний медичний центр "Клініком". Має власний Youtube канал, а також популярні блоги в усіх соцмережах.

Комаровський зашкварився влітку 2018 року в інтерв'ю Гордону. Відповідаючи на запитання журналіста, лікар заявив, що питання припинення війни на Донбасі може бути вирішено "за пляшкою горілки", а з Путіним він домовився б за одну риболовлю.

Я глибоко переконаний, що на сьогодні війна і все це з'ясовування відносин – за межами геополітики. У наших країнах – Україні, Росії, Білорусі – мужики, які набили один одному морди, традиційно домовлялися за пляшкою горілки. І це завжди було простіше, ніж війна. Я уявляю, скільки на мене вже може вилитися лайна, але я глибоко переконаний у тому, що перше, що я зробив би, – поїхав би з Путіним на риболовлю. І я настільки ж глибоко переконаний, що завтра війна на Донбасі закінчилася б без усяких ООН, миротворців і такого іншого, – сказав тоді Комаровський.

Доктор Комаровський

Олександр Мережко, 48 років

Сфера: міжнародні відносини і народовладдя.

Доктор юридичних наук, завідує кафедрою права Київського національного лінгвістичного університету. Мережко спеціалізується на публічному та приватному міжнародному праві, праві та правозастосуванні Європейського Союзу. Свого часу викладав у Краківській академії імені Анджея Фрича Моджевського та в Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла ІІ.

В одній зі своїх статей Мережко назвав Україну відповідальною за Голодомор 1932-1933 років. "Компенсувати шкоду, заподіяну Голодомором, зобов'язана саме Україна, причому як матеріальну, так і моральну", – писав він. Мережко також висловлював неоднозначну позицію щодо української мови, яка в статусі державної нібито стає інструментом репресії стосовно тих, хто говорить і думає за допомогою російської чи іншої мови.

Олександр Мережко

Сергій Кальченко

Сфера: виборче законодавство, європейські стандарти із прав людини.

Адвокат компанії Hillmont, раніше був партнером юридичної компанії "Моор і партнери". Фахівець в галузі права Європейського Союзу, виборчого законодавства і прав людини. Відомий тим, що допоміг російському акторові "Сватів" Федору Добронравову, який схвалює анексію Криму, скасувати заборону на в'їзд в Україну. Саме Кальченко здійснював юридичний супровід у справі про оскарження постанови щодо заборони в'їзду Добронравову в Україну, а також демонстрацію фільмів з його участю, йдеться у розслідуванні.

Сергій Кальченко

Андрій Герус, 37 років

Сфера: енергетика, ЖКГ, антимонопольне регулювання.

У 2014-2015-му роках був членом Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних тарифів. Призначити на цю посаду його рекомендував тодішній голова Адміністрації президента Борис Ложкін. До того працював директором з інвестиційної діяльності компанії Конкорд Капітал, навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу в Лондоні.

У 2015 невдало балотувався до Київради від "Самопомочі". Зараз очолює Асоціацію споживачів електроенергії, в яку входять великі підприємства, у собівартості продукції яких електроенергія становить більшу частину. Є лобістом зниження тарифу для промисловості.

Після звільнення з НКРЕКП Герус також виступає за скасування формули "Роттердам+", за якою з 2016-го розраховують тариф на теплову енергетику. Він наполягає на тому, що ця формула застосована в інтересах олігарха Ріната Ахметова та його холдингу ДТЕК.

Андрій Герус

Вікторія Страхова

Сфера: банківська діяльність.

Працювала у міжнародних компаніях, корпоративним юристом та експертом з регуляторних питань у фінансовому секторі. Була проектною менеджеркою Національної ради реформ, яку створили за ініціативи колишнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

За словами Страхової, у 2016-му, вона була залучена до процесу націоналізації ПриватБанку в ролі проектної менеджерки, але вже через ріку Страхова зі скандалом звільнилася з установи. Неодноразово висловлювала симпатії екс-власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та публікувала дані, які начебто свідчили про не зовсім законну процедуру націоналізації Привату.

Вікторія Страхова

Михайло Федоров

Сфера: діджитал

Федоров був творцем усієї мережі "власних медіа" кандидата Зеленського, яка включає канали в YouTube, Instagram та Facebook. Він прийшов до ЗЕ-команди з бізнесу і раніше заявляв, що не має наміру далі йти в політику. Зараз Федоров відповідає за реалізацію так званої програми "Країна у смартфоні" – діджиталізації державних послуг.

Михайло Федоров

Денис Монастирський

Сфера: правоохоронні органи.

Здобув ступінь кандидата юридичних наук в Інституті держави та права імені В.М. Корецького НАН України. Працював в Хмельницькому університеті управління та права. Зараз він є експертом Українського інституту майбутнього. Протягом останніх чотирьох років залучений до реформування правоохоронних органів. Був членом конкурсної комісії щодо обрання керівництва Державного Бюро Розслідувань. Денис Монастирський також є помічником народного депутата від "Народного фронту" Антона Геращенка.

Денис Монастирський

Олег Бондаренко

Сфера: екологічна політика.

Голова громадської організації "Зелений фонд". Про себе зазначає, що працює юристом понад 25 років та має досвід "захисту інтересів громадян, які постраждали від гуманітарних та екологічних катастроф". Згідно з відкритом реєстром даних, є засновником 16 компаній, керівником – у 23 та ще в 2 – бенефіціаром. Чимала частка із них займаються будівництвом житлових приміщень та їхньою орендою.

Олег Бондаренко

Марина Бардіна

Сфера: реалізація політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Аспірантка кафедри соціології НаУКМА. Співзасновниця ГО "Час рівності", помічниця на платній основі народного депутата Сергія Лещенка. Її ім'я стало відоме широкому загалу після аварії, у яку нардеп втрапив із Мариною. Під час ДТП тоді ніхто не постраждав.

Лещенко і Марина Бардіна

Галина Янченко, 30 років

Сфера: антикорупційна політика і діджитал-рішення.

Працювала аналітиком громадської організації "Центр протидії корупції", заснувала ГО "Антикорупційний штаб". У 2014-2015 роках за списками "Демократичного Альянсу" була депутатом Київської міської ради.

Зараз Янченко є головою Ради громадського контролю при НАБУ. Її чоловік – Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Андрусів був одним із перших політтехнологів Зеленського у передвиборчій кампанії ще до її початку.

Галина Янченко

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