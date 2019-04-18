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З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
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Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 і в ньому за перемогу позмагаються кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Напередодні вирішального голосування соціологи оприлюднили новий рейтинг.
Фінальний рейтинг оприлюднила соціологічна група "Рейтинг" на основі опитування громадської думки з 12 по 16 квітня 2019 року. Під час дослідження соціологи опитали 3000 респондентів з усіх регіонів, окрім тимчасово анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.
Це цікаво: Попередній рейтинг кандидатів у президенти на другий тур 2019
Результати опитування показали, що лідером рейтингу залишається Володимир Зеленський. Його підтримує 73% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати у 2 турі. За чинного президента Петра Порошенка свій голос готові віддати 27% респондентів.
При цьому Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Також він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. На Заході позиції обох кандидатів майже рівні.
Половина опитаних вважають, що новій команді майбутнього президента України потрібно дати не менше ніж рік, щоби показати позитивні результати роботи. Чверть хоче, щоб здобутки з'явилися вже через 6 місяців, ще 14% – хочуть побачити їх за квартал, 8% – чекають негайних змін.
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