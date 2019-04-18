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Гра престолів Вибори президента України 2019

З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019

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Зеленський vs Порошенко - фото 1
Зеленський vs Порошенко

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 і в ньому за перемогу позмагаються кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Напередодні вирішального голосування соціологи оприлюднили новий рейтинг.

Фінальний рейтинг оприлюднила соціологічна група "Рейтинг" на основі опитування громадської думки з 12 по 16 квітня 2019 року. Під час дослідження соціологи опитали 3000 респондентів з усіх регіонів, окрім тимчасово анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.

Це цікаво: Попередній рейтинг кандидатів у президенти на другий тур 2019

Результати опитування показали, що лідером рейтингу залишається Володимир Зеленський. Його підтримує 73% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати у 2 турі. За чинного президента Петра Порошенка свій голос готові віддати 27% респондентів.

Рейтинг на 2 тур виборів - фото 322247

При цьому Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Також він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. На Заході позиції обох кандидатів майже рівні.

Як регіони будуть голосувати на виборах - фото 322267

Половина опитаних вважають, що новій команді майбутнього президента України потрібно дати не менше ніж рік, щоби показати позитивні результати роботи. Чверть хоче, щоб здобутки з'явилися вже через 6 місяців, ще 14% – хочуть побачити їх за квартал, 8% – чекають негайних змін.

З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019 - фото 322251

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