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Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко
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Під час ефіру програми "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський не лише відповідав на питання журналістів, а й показав команду. Дізнайтесь, з ким потенційний президент буде працювати, якщо переможе!
Володимир Зеленський вирішив нарешті вийти з тіні. Це він зробив задля того, щоб показати своїм виборцям команду, яку йому вдалося зібрати довкола себе.
І ще: Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським
Хто увійшов до команди Володимира Зеленського:
- Руслан Стефаняук - ідеолог, відповідальний за реформування державних і правових інститутів, законопроектну роботу.
- Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", взаємини з Верховною Радою
- Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики.
- Олександр Данилюк – міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика.
- Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика.
- Галина Янченко – екперт із антикорупційної політики і діджитал-рішень.
- Денис Монастирський – правоохоронні органи.
- Сергій Іонушес – органи правосуддя.
- Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони.
- Ірина Венедіктова – реформи у судовій системі.
- Данило Гетьманцев – економіка, фінанси, оподаткування.
- Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність.
- Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку.
- Олександр Мережко – експерт з міжнародних відносин і народовладдя.
- Олег Бондаренко – напрямок екологічної політики.
- Марина Бардіна – реалізація політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
- Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів із прав людини.
- Андрій Герус – енергетика, ЖКГ, антимонопольне регулювання.
- Сергій Бабак – експерт із освіти та науки.
- Євген Комаровський – радник Зеленського із медицини.
Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що саме ці люди будуть разом із ним співпрацювати в Адміністрації президента, якщо йому вдасться перемогти 21 квітня у другому турі.
Нагадаємо, що 19 квітня відбудуться дебати, на які чекає ціла країна. О 19:00 відбудуться дебати на НСК "Олімпійський", а от о 21:00 вони мають пройти на базі "Суспільного". Зауважимо, що в команді Володимира Зеленського заявили, що кандидат не прийде на телеканал.
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