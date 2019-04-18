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Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко

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Володимир Зеленський показав свою команду - фото 1
Володимир Зеленський показав свою команду

Під час ефіру програми "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський не лише відповідав на питання журналістів, а й показав команду. Дізнайтесь, з ким потенційний президент буде працювати, якщо переможе!

Володимир Зеленський вирішив нарешті вийти з тіні. Це він зробив задля того, щоб показати своїм виборцям команду, яку йому вдалося зібрати довкола себе.

І ще: Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським

Хто увійшов до команди Володимира Зеленського:

  • Руслан Стефаняук - ідеолог, відповідальний за реформування державних і правових інститутів, законопроектну роботу.
  • Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", взаємини з Верховною Радою
  • Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики.
  • Олександр Данилюк – міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика.
  • Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика.
  • Галина Янченко – екперт із антикорупційної політики і діджитал-рішень.
  • Денис Монастирський – правоохоронні органи.
  • Сергій Іонушес – органи правосуддя.
  • Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони.
  • Ірина Венедіктова – реформи у судовій системі.
  • Данило Гетьманцев – економіка, фінанси, оподаткування.
  • Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність.
  • Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку.
  • Олександр Мережко – експерт з міжнародних відносин і народовладдя.
  • Олег Бондаренко – напрямок екологічної політики.
  • Марина Бардіна – реалізація політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
  • Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів із прав людини.
  • Андрій Герус – енергетика, ЖКГ, антимонопольне регулювання.
  • Сергій Бабак – експерт із освіти та науки.
  • Євген Комаровський – радник Зеленського із медицини.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що саме ці люди будуть разом із ним співпрацювати в Адміністрації президента, якщо йому вдасться перемогти 21 квітня у другому турі.

Нагадаємо, що 19 квітня відбудуться дебати, на які чекає ціла країна. О 19:00 відбудуться дебати на НСК "Олімпійський", а от о 21:00 вони мають пройти на базі "Суспільного". Зауважимо, що в команді Володимира Зеленського заявили, що кандидат не прийде на телеканал.

Це цікаво: Новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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