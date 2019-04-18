Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко

Під час ефіру програми "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський не лише відповідав на питання журналістів, а й показав команду. Дізнайтесь, з ким потенційний президент буде працювати, якщо переможе!

Володимир Зеленський вирішив нарешті вийти з тіні. Це він зробив задля того, щоб показати своїм виборцям команду, яку йому вдалося зібрати довкола себе.

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Хто увійшов до команди Володимира Зеленського:

Руслан Стефаняук - ідеолог, відповідальний за реформування державних і правових інститутів, законопроектну роботу.

Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", взаємини з Верховною Радою

Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики.

Олександр Данилюк – міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика.

Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика.

Галина Янченко – екперт із антикорупційної політики і діджитал-рішень.

Денис Монастирський – правоохоронні органи.

Сергій Іонушес – органи правосуддя.

Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони.

Ірина Венедіктова – реформи у судовій системі.

Данило Гетьманцев – економіка, фінанси, оподаткування.

Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність.

Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку.

Олександр Мережко – експерт з міжнародних відносин і народовладдя.

Олег Бондаренко – напрямок екологічної політики.

Марина Бардіна – реалізація політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів із прав людини.

Андрій Герус – енергетика, ЖКГ, антимонопольне регулювання.

Сергій Бабак – експерт із освіти та науки.

Євген Комаровський – радник Зеленського із медицини.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що саме ці люди будуть разом із ним співпрацювати в Адміністрації президента, якщо йому вдасться перемогти 21 квітня у другому турі.

Нагадаємо, що 19 квітня відбудуться дебати, на які чекає ціла країна. О 19:00 відбудуться дебати на НСК "Олімпійський", а от о 21:00 вони мають пройти на базі "Суспільного". Зауважимо, що в команді Володимира Зеленського заявили, що кандидат не прийде на телеканал.

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