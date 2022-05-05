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війна

Коли закінчиться цей жах: гурт Simple Plan випустив кліп, присвячений війні в Україні

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Коли закінчиться цей жах: гурт Simple Plan випустив кліп, присвячений війні в Україні - фото 1

Канадський музичний гурт Simple Plan випустив кліп на пісню "Wake Me Up", яку присвятив війні в Україні. Дивіться кліп про мужніх українців!

Трек "Wake Me Up (When This Nightmare's Over)" перекладається як "Розбудіть мене (Коли закінчиться цей жах)". Канадський музичний гурт Simple Plan зняли кліп на цю пісню і показали війну в Україні, яку розв'язала росія.

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У відеокліпі на цю пісню показали сміливих українців, які захищають свою Батьківщину на різних фронтах.

Усі кошти, отримані від цього музичного відео, будуть перераховані на допомогу ЮНІСЕФ для допомоги сім'ям, які постраждали від війни в Україні.

Дивіться кліп Simple Plan – Wake Me Up (When This Nightmare's Over):

Слова пісні Simple Plan – Wake Me Up (When This Nightmare's Over):

I can’t believe this mess we’re in
Tell me where do I begin
‘Cause it’s making me head spin
And I can just feel it

It’s never been so loud and clear
I wish that I could disappear
To a place that’s far from here
‘Cause I can just feel it

Tell me we’ll be alright
Tell me we’ll be alright

Yeah, wake me up when this nightmare’s over
Yeah, make it stop it won’t last much longer
I wanna get away but I can’t escape
Try to run but I’m going nowhere
Yeah, wake me up when this nightmare’s over

When did this stop making sense
When did dreams get left for dead
How the hell did we forget
That nothing else matters

If we hit the lowest low
There’s only one place left to go
And I won’t just give up hope
‘Cause nothing else matters

Tell me we’ll be alright
Tell me we’ll be alright

Yeah, wake me up when this nightmare’s over
Yeah, make it stop it won’t last much longer
I wanna get away but I can’t escape
Try to run but I’m going nowhere
Yeah, wake me up when this nightmare’s over

Tell me we’ll be alright (when this nightmare’s over)
Tell me we’ll be alright (when this nightmare’s over)
Tell me we’ll be alright

Yeah, wake me up when this nightmare’s over
Yeah, make it stop it won’t last much longer
I wanna get away but I can’t escape
Try to run but I’m going nowhere
Yeah, wake me up when this nightmare’s over

Tell me we’ll be alright
Tell me we’ll be alright
Tell me we’ll be alright (wake me up when this nightmare’s over)

Tell me we’ll be alright
Tell me we’ll be alright
Tell me we’ll be alright (wake me up when this nightmare’s over)

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