Коли закінчиться цей жах: гурт Simple Plan випустив кліп, присвячений війні в Україні

Канадський музичний гурт Simple Plan випустив кліп на пісню "Wake Me Up", яку присвятив війні в Україні. Дивіться кліп про мужніх українців!

Трек "Wake Me Up (When This Nightmare's Over)" перекладається як "Розбудіть мене (Коли закінчиться цей жах)". Канадський музичний гурт Simple Plan зняли кліп на цю пісню і показали війну в Україні, яку розв'язала росія.

У відеокліпі на цю пісню показали сміливих українців, які захищають свою Батьківщину на різних фронтах.

Усі кошти, отримані від цього музичного відео, будуть перераховані на допомогу ЮНІСЕФ для допомоги сім'ям, які постраждали від війни в Україні.

Дивіться кліп Simple Plan – Wake Me Up (When This Nightmare's Over):

Слова пісні Simple Plan – Wake Me Up (When This Nightmare's Over):

I can’t believe this mess we’re in

Tell me where do I begin

‘Cause it’s making me head spin

And I can just feel it



It’s never been so loud and clear

I wish that I could disappear

To a place that’s far from here

‘Cause I can just feel it



Tell me we’ll be alright

Tell me we’ll be alright



Yeah, wake me up when this nightmare’s over

Yeah, make it stop it won’t last much longer

I wanna get away but I can’t escape

Try to run but I’m going nowhere

Yeah, wake me up when this nightmare’s over



When did this stop making sense

When did dreams get left for dead

How the hell did we forget

That nothing else matters



If we hit the lowest low

There’s only one place left to go

And I won’t just give up hope

‘Cause nothing else matters



Tell me we’ll be alright

Tell me we’ll be alright



Yeah, wake me up when this nightmare’s over

Yeah, make it stop it won’t last much longer

I wanna get away but I can’t escape

Try to run but I’m going nowhere

Yeah, wake me up when this nightmare’s over



Tell me we’ll be alright (when this nightmare’s over)

Tell me we’ll be alright (when this nightmare’s over)

Tell me we’ll be alright



Yeah, wake me up when this nightmare’s over

Yeah, make it stop it won’t last much longer

I wanna get away but I can’t escape

Try to run but I’m going nowhere

Yeah, wake me up when this nightmare’s over



Tell me we’ll be alright

Tell me we’ll be alright

Tell me we’ll be alright (wake me up when this nightmare’s over)



Tell me we’ll be alright

Tell me we’ll be alright

Tell me we’ll be alright (wake me up when this nightmare’s over)

