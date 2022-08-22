Коли заборонено рух через залізничний переїзд: правила, про які водії часто забувають

Говорити про те, що залізничний переїзд – місце підвищеної небезпеки, зайве. Про це нагадують і плакати вздовж дороги, і відео з аваріями, які з'являються в інтернеті практично щодня. Попри все, водії часто порушують ПДР при перетині колій.

Залізничний переїзд – одна з найскладніших та небезпечних ділянок дороги, що вимагає зосередженої уваги, а нехтування правилами дорожнього руху може призвести до непоправних наслідків. У патрульній поліції Львівської області нагадали керманичам, як безпечно й правильно перетинати залізничний переїзд.

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Правила перетину залізничного переїзду

Рух через переїзд забороняється, якщо:

черговий по переїзду подає сигнал, який забороняє рух (стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом або з руками, розведені в сторони);

шлагбаум опущений або почав опускатись;

увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;

за переїздом утворився затор, який змусить вас зупинитися на переїзді;

до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед:

дорожньою розміткою – стоп-лінією;

дорожнім знаком "Проїзд без зупинки заборонено";

шлагбаумом;

світлофором;

не ближче як за 10 метрів до найближчої рейки.

Керуйте автомобілем відповідально та безпечно.

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