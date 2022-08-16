Учені рекомендують більше пити води за кермом, і ось чому

Ви раптом помічаєте, що стали допускати на дорозі невеликі, але потенційно небезпечні помилки? І начебто виспалися, і нормально почуваєтеся, але щось все ж не так. Може, річ у тому, що вас мучить спрага?

Британські аналітики з компанії Leasing Options дослідили зв'язок між аварійністю і споживанням води водієм. Виявилося, що 55% автомобілістів випивають менше за рекомендовану денну норму води, при цьому 43% водіїв визнають, що не мають достатньої кількості питної води в тривалих поїздках.

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Як зневоднення впливає на процес водіння?

Дослідження, проведене вченими з Університету Лафборо, показало, що навіть незначний брак води в організмі призводить до істотного збільшення кількості помилок при тривалому перебуванні за кермом. Поведінку водія в стані обезводнення можна порівняти з п'яним або драйвером, який сильно втомлений від недосипання.

Кількість помилок у зневодненого водія була такою ж, як у його колег, вміст алкоголю в крові яких становив приблизно 0,08% (діюче обмеження на водіння в Великобританії), або у людей з хронічним недосипанням.

Важливо! Якщо вам доводиться їздити на великі відстані у спеку, переконайтеся, що у вас достатньо води в машині. Це допоможе зосередитися під час водіння і уникнути типових помилок, на які припадає 94% ДТП.

Симптоми зневоднення

втома;

запаморочення;

м'язові спазми;

втрата уваги / концентрації;

головний біль.

Все це може сильно вплинути на вашу здатність керувати автомобілем.

Як уникнути зневоднення під час водіння

Ось кілька речей, про які слід пам'ятати, коли ви відправляєтеся в поїздку:

пийте воду перед мандрівкою;

тримайте під рукою пляшку з водою;

робіть регулярні перерви;

уникайте надмірного використання кондиціонера / клімат-контролю.

Вживання більше води у жарку погоду не тільки позитивно вплине на його організм, але й підвищить шанси безпечно дістатися до місця призначення.

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