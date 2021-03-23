Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія

Коли Великдень у 2021 році

Великдень – найголовніше свято для віруючих християн. В цей день весь християнський світ святкує Воскресіння Христове. Дізнайтеся дату святкування Пасхи в Україні, його традиції та історію.

Великдень – найважливіше свято християнського світу. Традиційно його відзначають у різні дні, оскільки за церковною традицією день Пасхи вираховується після першого повного місяця, який настає після весняного рівнодення. Якщо ж повня настає раніше ніж 21 березня, то великоднім вважається наступний повний місяць. Якщо ж повний місяць випадає на неділю, то Великдень буде наступної неділі.

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Найлегший спосіб визначити день Христового Воскресіння скористатися пасхалією. Так, православна церква, зазвичай, використовує олександрійську пасхалію, а католицька – григоріанську.

Коли православні та католики святкують Пасху у 2021 році?

До XVI сторіччя католики святкували Великдень також за олександрійською пасхалією. Проте священник Христофор Клавіус запропонував Папі Римському Григорію XIII інший календар для відзначення Пасхи. Календар схвалили та християни західного обряду з 1582 року перейшли на григоріанський календар, а віряни східного обряду залишили собі юліанський календар.

Оскільки григоріанське літочислення випереджає юліанське, то православна Пасха переважно настає пізніше за католицьку. Інколи дати збігаються та свято відзначають в один день, але здебільшого різниця становить тиждень.

Цього року православні християни відзначатимуть Великдень 2 травня. До цього дня з 15 березня триватиме Великий піст, під час якого заборонено їсти будь-яке м'ясо, молочну продукцію та морепродукти.

Католики ж відзначають Пасху 4 квітня. Святу також передуватиме Великий піст, який розпочнеться за 45 днів до Великодня.

Традиції Великоднього тижня

Вербна неділя

Великодній тиждень розпочинається у Вербну неділю – день, коли Ісус прибув у Єрусалим. Тоді ж Його зустрічали гілками пальми, але в Україні цю традицію адаптували та для вшанування використовують гілочки верби. Традиційно після Божої служби цими гілочками постукують друзів, родичів та ближніх і бажають міцного здоров’я та щастя зі словами: "Будь великий як верба, здоровий як вода, багатий як земля!"

Чистий четвер

У цей день українці готуються до Великодня: прибирають в оселі, випікають паски, розмальовують писанки. Усі домашні роботи повинні бути завершені у Великий четвер, оскільки після Великого четверга робота заборонена.

Страсна п'ятниця

Страсна п'ятниця – день розп'яття Господа. Забороняється будь-яка фізична праця, походи у перукарню, розпивання алкогольних напоїв, гуляння та співи, розмовляти потрібно тихо. Таки чином християни вшановують Христа за його страждання.

Великдень

Великодній недільний ранок починається зі сходу сонця. Саме тоді віряни прибувають на Воскресенські служби та несуть кошик із дарами на освячення. Традиційний український великодній ранковий сніданок складається зі зварених круто яєць, різноманітного м'яса, ковбас та шинки, масла, паски, солі, хрону та сиру.

Традиційно в Україні святкування Великодня триває три дні, адже крім Великодної неділі, віряни відзначають Поливаний Понеділок та Світлий Вівторок. Також серед українців заведено співати пасхальні пісні та водити гаївки на природі.

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