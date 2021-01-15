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Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік
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Розпорядженням Мінсоцполітики України у 2021 році для громадян передбачено низку додаткових вихідних. Читайте далі та дізнайтеся, коли українці будуть відпочивати у 2021 році.
Ознайомтеся з календарем вихідних днів на 2021 рік, щоб вчасно спланувати відпустку, відпочинок або робочий графік. Ви можете довіряти цій інформації, адже це дані про державні свята та вихідні.
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Святкові та вихідні дні в Україні 2021 рік
У 2021 році в Україні загалом буде 11 додаткових вихідних: 7 офіційних свят й 4 релігійні. У ці дні державні установи не працюватимуть й на роботу не потрібно буде йти.
- 1 січня – Новий рік
- 7 січня – Різдво Христове
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 1 травня – День праці
- 2 травня – Пасха
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
- 20 червня – Трійця
- 28 червня – День Конституції України
- 24 серпня – День незалежності України
- 14 жовтня – День захисника України
- 25 грудня – Різдво Христове
Календар вихідних днів на 2021 рік
Українці отримають вихідні дні не лише традиційно в суботу та неділю, а й додатковий відпочинок з нагоди низки свят. Зауважте, що деякі вихідні, які припадають на будні дні, доведеться відпрацьовувати у суботу.
Вихідні дні у січні 2021
У перший місяць нового року ми відпочиватимемо на Новий рік у п'ятницю, 1 січня, а також на Різдво – 7 січня.
Вихідні у березні 2021
В Україні точилися суперечки, вихідний з нагоди Міжнародного жіночого дня так і не скасували. Тож 8 березня буде традиційне свято, а ця дата припадає на понеділок.
Вихідні на свята у квітні 2021
Великдень у 2021 році в Україні цьогоріч не припадає на квітень, тож у цьому місяці не буде додаткових вихідних.
Вихідні у травні 2021
Святкуванням Дня праці припадає на суботу 1 травня, тож українці не матимуть перенесеного вихідного дня. У травні також святковою датою буде День перемоги (неділя, 9 травня).
Також у травні буде Пасха. Великдень припадає на неділю, а Великодній понеділок – 3 травня. Він буде традиційно вихідним.
Вихідні у червні 2021
Ми отримаємо традиційний вихідний з нагоди Трійці, яка щороку припадає на неділю, цьогоріч це 20 червня, відтак понеділок, 21 червня, буде неробочим днем. Святкуватимуть українці й державне свято День Конституції (28 червня, понеділок).
Вихідні у серпні 2021
День Незалежності, який Україна відзначає у вівторок, 24 серпня, принесе додатковий вихідний.
Вихідні у жовтні 2021
Свято День захисника України у 2020 році припадає на четвер, 14 жовтня, тож матимемо ще час для відпочинку.
Вихідні у грудні 2021
На Католицьке Різдво яке святкуватимуть у суботу, 25 грудня, українці також відпочиватимемо. Оскільки це вихідний день, то 27 грудня, понеділок, теж буде вихідним. Це буде затяжний святковий вікенд.
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