Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік

Розпорядженням Мінсоцполітики України у 2021 році для громадян передбачено низку додаткових вихідних. Читайте далі та дізнайтеся, коли українці будуть відпочивати у 2021 році.

Ознайомтеся з календарем вихідних днів на 2021 рік, щоб вчасно спланувати відпустку, відпочинок або робочий графік. Ви можете довіряти цій інформації, адже це дані про державні свята та вихідні.

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Святкові та вихідні дні в Україні 2021 рік

У 2021 році в Україні загалом буде 11 додаткових вихідних: 7 офіційних свят й 4 релігійні. У ці дні державні установи не працюватимуть й на роботу не потрібно буде йти.

1 січня – Новий рік

7 січня – Різдво Христове

8 березня – Міжнародний жіночий день

1 травня – День праці

2 травня – Пасха

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

20 червня – Трійця

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День незалежності України

14 жовтня – День захисника України

25 грудня – Різдво Христове

Календар вихідних днів на 2021 рік

Українці отримають вихідні дні не лише традиційно в суботу та неділю, а й додатковий відпочинок з нагоди низки свят. Зауважте, що деякі вихідні, які припадають на будні дні, доведеться відпрацьовувати у суботу.

Вихідні дні у січні 2021 У перший місяць нового року ми відпочиватимемо на Новий рік у п'ятницю, 1 січня, а також на Різдво – 7 січня. Вихідні у березні 2021 В Україні точилися суперечки, вихідний з нагоди Міжнародного жіночого дня так і не скасували. Тож 8 березня буде традиційне свято, а ця дата припадає на понеділок. Вихідні на свята у квітні 2021 Великдень у 2021 році в Україні цьогоріч не припадає на квітень, тож у цьому місяці не буде додаткових вихідних. Вихідні у травні 2021 Святкуванням Дня праці припадає на суботу 1 травня, тож українці не матимуть перенесеного вихідного дня. У травні також святковою датою буде День перемоги (неділя, 9 травня). Також у травні буде Пасха. Великдень припадає на неділю, а Великодній понеділок – 3 травня. Він буде традиційно вихідним. Вихідні у червні 2021 Ми отримаємо традиційний вихідний з нагоди Трійці, яка щороку припадає на неділю, цьогоріч це 20 червня, відтак понеділок, 21 червня, буде неробочим днем. Святкуватимуть українці й державне свято День Конституції (28 червня, понеділок). Вихідні у серпні 2021 День Незалежності, який Україна відзначає у вівторок, 24 серпня, принесе додатковий вихідний. Вихідні у жовтні 2021 Свято День захисника України у 2020 році припадає на четвер, 14 жовтня, тож матимемо ще час для відпочинку. Вихідні у грудні 2021 На Католицьке Різдво яке святкуватимуть у суботу, 25 грудня, українці також відпочиватимемо. Оскільки це вихідний день, то 27 грудня, понеділок, теж буде вихідним. Це буде затяжний святковий вікенд.

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