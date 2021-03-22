День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у квітні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з весняними іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у квітні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у квітні.

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Усі Дні Ангела у квітні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на квітень 2021

Дата Ім'я 1 квітня Дмитро, Іван, Інокентій, Ян, Дарина, Іларія, Мотрона, Софія 2 квітня Василь, Віктор, Герман, Іван, Максим, Мирон, Микита, Себастьян, Сергій, Ян, Олександра, Клавдія, Марія, Мотрона, Парасковія, Світлана, Уляна, Фотинія, Юліана 3 квітня Володимир, Вольдемар, Кирило, Серафим, Фома, Яків 4 квітня Василь, Єфим, Аглая, Аполлінарія, Василіса, Дарина, Таїсія 5 квітня Олексій, Василь, Георгій, Єгор, Ілля, Лука, Макар, Сергій, Степан, Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея 6 квітня Володимир, Вольдемар, Захар, Мартін, Петро, Степан, Яків 7 квітня Сава, Тихон 8 квітня Василь, Гавриїл, Ібрагім, Степан, Алла, Анна, Лариса, Парасковія 9 квітня Олександр, Іван, Макар, Павло, Еммануїл, Ян, Мотрона 10 квітня Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан, Ян 11 квітня Іван, Кирило, Марк, Михайло, Остап, Потап, Філіп, Ян 12 квітня Захар, Іван, Сава, Ян 13 квітня Акакій, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Яків, Ян, Анна 14 квітня Єфим, Ібрагім, Іван, Макар, Сергій, Ян, Марія 15 квітня Георгій, Григорій, Єгор, Єфим, Сава 16 квітня Микита 17 квітня Адріан, Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Йосип, Микита, Микола, Теодор, Федір, Фома, Яків, Ян, Марія 18 квітня Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен 19 квітня Григорій, Єремій, Іван, Павло, Прохор, Себастьян, Яків, Ян 20 квітня Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія 21 квітня Іван, Лука, Родіон, Сергій, Яків, Ян 22 квітня Вадим, Гавриїл 23 квітня Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Теодор, Федір, Яків 24 квітня Єфим, Іван, Микола, Петро, Харитон, Яків, Ян 25 квітня Акакій, Василь, Давид, Іван, Сергій, Ян, Марія, Марта, Марфа 26 квітня Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа 27 квітня Азат, Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартин, Остап, Ян 28 квітня Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Себастьян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василіса 29 квітня Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василіса, Галина, Ірина, Ніка 30 квітня Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян

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