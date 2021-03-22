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День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у квітні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з весняними іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у квітні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у квітні.
І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
Усі Дні Ангела у квітні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на квітень 2021
|
Дата
|
Ім'я
|
1 квітня
|
Дмитро, Іван, Інокентій, Ян, Дарина, Іларія, Мотрона, Софія
|
2 квітня
|
Василь, Віктор, Герман, Іван, Максим, Мирон, Микита, Себастьян, Сергій, Ян, Олександра, Клавдія, Марія, Мотрона, Парасковія, Світлана, Уляна, Фотинія, Юліана
|
3 квітня
|
Володимир, Вольдемар, Кирило, Серафим, Фома, Яків
|
4 квітня
|
Василь, Єфим, Аглая, Аполлінарія, Василіса, Дарина, Таїсія
|
5 квітня
|
Олексій, Василь, Георгій, Єгор, Ілля, Лука, Макар, Сергій, Степан, Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея
|
6 квітня
|
Володимир, Вольдемар, Захар, Мартін, Петро, Степан, Яків
|
7 квітня
|
Сава, Тихон
|
8 квітня
|
Василь, Гавриїл, Ібрагім, Степан, Алла, Анна, Лариса, Парасковія
|
9 квітня
|
Олександр, Іван, Макар, Павло, Еммануїл, Ян, Мотрона
|
10 квітня
|
Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан, Ян
|
11 квітня
|
Іван, Кирило, Марк, Михайло, Остап, Потап, Філіп, Ян
|
12 квітня
|
Захар, Іван, Сава, Ян
|
13 квітня
|
Акакій, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Яків, Ян, Анна
|
14 квітня
|
Єфим, Ібрагім, Іван, Макар, Сергій, Ян, Марія
|
15 квітня
|
Георгій, Григорій, Єгор, Єфим, Сава
|
16 квітня
|
Микита
|
17 квітня
|
Адріан, Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Йосип, Микита, Микола, Теодор, Федір, Фома, Яків, Ян, Марія
|
18 квітня
|
Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен
|
19 квітня
|
Григорій, Єремій, Іван, Павло, Прохор, Себастьян, Яків, Ян
|
20 квітня
|
Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія
|
21 квітня
|
Іван, Лука, Родіон, Сергій, Яків, Ян
|
22 квітня
|
Вадим, Гавриїл
|
23 квітня
|
Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Теодор, Федір, Яків
|
24 квітня
|
Єфим, Іван, Микола, Петро, Харитон, Яків, Ян
|
25 квітня
|
Акакій, Василь, Давид, Іван, Сергій, Ян, Марія, Марта, Марфа
|
26 квітня
|
Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа
|
27 квітня
|
Азат, Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартин, Остап, Ян
|
28 квітня
|
Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Себастьян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василіса
|
29 квітня
|
Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василіса, Галина, Ірина, Ніка
|
30 квітня
|
Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян
Картинки з Днем ангела
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