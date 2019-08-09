Коли треба робити щеплення дитині: календар щеплень і терміни вакцинації

Перед початком навчального року особливо актуальне питання щеплення дітей. Коли робити прививки та чи варто вакцинуватися? Відповіді на всі найпоширеніші питання і календар щеплень – у статті Радіо МАКСИМУМ.

МОЗ України закуповує 10 видів вакцин, які захищають від таких небезпечних хвороб: гепатит B, туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, краснуха, паротит, хіб-інфекція.

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Всі вакцини в Україні закуповуються разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Деякі вакцини однокомпонентні й захищають від одного захворювання, а деякі багатокомпонентні й захищають від двох чи більше захворювань одночасно. Якщо у вас вже сформувався імунітет до хвороби, але ви не пам'ятаєте чи робили щеплення, то ще одна вакцинація після консультації з лікарем не нашкодить.

Щеплення – найефективніший спосіб захисту, адже імунна система реагує на вакцину, виробляє імунітет проти інфекції й формує захист проти хвороби. Зазвичай, вакцини вводять в організм у вигляді ін'єкції, деякі йдуть краплями або спреєм.

Згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, дитина повинна отримати щеплення від 10 інфекцій протягом 16 років. Також ви можете зробити дитині щепленні від інших інфекцій, які не внесені до обов’язкового переліку, якщо така вакцина зареєстрована в Україні та є в продажі.

Вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Календар, коли робити щеплення дитині

Коли не можна робити щеплення Протипоказання на термін понад два тижні визначає лише імунологічна комісія. Медичні протипоказання до вакцинації такі: Якщо є високий ризик серйозної реакції

При станах, коли імунна відповідь на вакцину не сформується

Гостре захворювання, яке спричиняє температуру понад 38,5°C

Серйозна алергічна реакція, анафілактичний шок на попередню дозу вакцини

Алергічна реакція на один із компонентів вакцини

При хіміотерапії в онкохворих

При вживанні великих доз стероїдних гормонів

При вживанні ліків, які пригнічують імунітет

При СНІДі

При вагітності не можна робити щеплення КПК та іншими вакцинами з живими вірусами, при алергічних реакції на аміноглікозиди, введення препаратів крові

Не роблять БЦЖ, якщо дитина при народженні важить менше ніж 2,5 кг

Не роблять БЦЖ, якщо дитина інфікована туберкульозом чи має дефекти системи фагоцитозу

Живу поліомієлітну вакцину не вводять при тяжких формах гіпогамаглобулінемії (стану імунодефіциту) або, якщо члени сім'ї мають протипоказання до цієї вакцини

Найпоширеніші міфи про вакцинацію

Тема вакцинації породжує багато міфів. Відповідаємо на найпоширеніші запитання про щеплення. Чи існує гіперімунізація через вакцинацію? Чи можна робити кілька щеплень? Чи вакцина ослабляє імунну систему? Чи краще перехворіти, ніж робити щеплення? Зробити щеплення за календарем – життєво необхідно. Міф №1: Якщо ввести одночасно кілька вакцин, то це нашкодить імунній системі Якщо за один раз ви зробите усі потрібні вакцинації, то це лише скоротить кількість ваших походів до поліклініки. А здоров'ю це ніяк не нашкодить. Міф №2: Краще перехворіти, ніж робити щеплення Наслідки від перебігу інфекційних захворювань важкі та небезпечні. Найкраще запобігати хворобі й зробити щеплення. Міф №3: Не потрібно робити щеплення від грипу Грип – серйозне захворювання, яке спричиняє велику смертність, тому вакцинації робити потрібно. Міф №4: Цільноклітинна вакцина небезпечніша за ацелюлярну Цільноклітинна вакцина, як і будь-яка інша вакцина, не є небезпечною. Міф №5: Замість щеплення є інші методи захисту від інфекційних хвороб Вакцинація – єдиний спосіб захисту від серйозних інфекційних захворювань. Міф №6: Ртуть та консерванти, які є у вакцинах, небезпечні Нема наукового підтвердження того, що консерванти у вакцинах небезпечні. Міф №7: Не потрібно робити щеплення, якщо захворювання рідкісне Колективний імунітет працює тільки тоді, коли максимальна кількість людей вакциновані (понад 97% населення). Якщо у вас нема серйозних протипоказань, то потрібно робити щеплення. Міф №8: Не можна робити щеплення під час спалаху хвороби Попередня профілактика інфекційних захворювань – обов'язкова. А під час спалаху хвороб, вакцинування тим більше необхідне. Міф №9: Не можна робити вакцини, адже вони небезпечні для здоров'я Щеплення безпечні, а от інфекційні захворювання можуть навіть вбити. Міф №10: Щеплення призводять до аутизму Нема жодного наукового обґрунтування та зв'язку між аутизмом та вакцинацію. Міф №11: Не можна робити щеплення, якщо є хронічні захворювання При хронічних захворюваннях імунна система ще слабша, тому вакцинація ще необхідніша. Міф №12: Вакцинація послаблює імунітет Щеплення не може перевантажити імунітет людини, а от інфекційне захворювання здатне на це та саме так і робить. Міф №13: Якщо дитина на грудному вигодовуванні, то їй не потрібно робити щеплення Молоко матері позитивно впливає на імунітет дитини, але не захищає від інфекцій, тому щеплення потрібно робити. Міф №14: При дотриманні санітарних норм, щеплення не потрібне Чистоти недостатньо, аби захиститися від інфекційних захворювань, тому ігнорувати вакцинацію не варто. Міф №15: Кількакомпонентні вакцини небезпечні для здоров'я Кількакомпонентні вакцини безпечні та дієві. Ще й приносять менше дискомфорту. До теми: Перевірте себе: 10 ознак емоційного вигорання