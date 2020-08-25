Перший дзвоник 2020 в Україні: чи буде шкільна лінійка 1 вересня

Карантин в Україні продовжили до 1 листопада, але новий навчальний рік все ж розпочнеться. Читайте далі та дізнайтеся, яким буде урочисте святкування 1 вересня цьогоріч.

У МОН радять освітянам не святкувати 1 вересня традиційною урочистою лінійкою, а провести зустріч учнів у межах окремих класів.

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Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти і науки, рекомендує адміністрації шкіл відзначити початок навчального року в межах класу, щоб не було великого скупчення людей. Масові заходи під час карантину – під забороною.

Зауважте, що територію України поділили на чотири карантинні зони, тож у "червоних зонах" не можна відвідувати школи. Таке зонування переглядатимуть щотижня й змінюватимуть, якщо буде інша епідемічна ситуація у регіоні.

Для усіх навчальних закладів головний санітарний лікар видав протиепідемічні рекомендації щодо організації навчання: маски, антисептики, дезінфекція тощо. Школи усіма засобами безпеки має забезпечити місцева влада.

Темою першого уроку у навчальному 2020-2021 році прем'єр-міністр Денис Шмигаль радить обрати просвітницький формат щодо COVID-19.

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