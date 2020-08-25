Медогляд до школи 2020: коли і як пройти медкомісію учням під час карантину

Новий навчальний рік 2020-2021 не скасовували, проте у зв'язку з карантином в Україні є певні нововведення та обмеження щодо підготовки та навчального процесу. Читайте далі та дізнайтеся, кому потрібно робити медогляд перед школою, а кому це не обов'язково.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що внесені деякі зміни щодо щорічного медогляду перед школою для учнів та працівників. Цьогоріч вчителям, директорам та іншим освітянам не обов'язково проходити медкомісію перед початком навчального року. Щодо учнів, то тут є певні винятки.

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляє, що школярам все ж потрібно пройти медкомісію, проте не обов'язково до 1 вересня.

Медогляд потрібно проводити один раз на рік. Не обов'язково у серпні-вересні.

Лише першокласники повинні пройти медогляд перед навчанням. Це базова перевірка їхнього здоров'я перед навчальним роком. Батькам дітей потрібно отримати форму 086/о у сімейного лікаря чи педіатра, з яким підписано декларацію. Вже лікар скерує дитину до інших спеціалістів, якщо є необхідність.

Період медогляду можна посунути на місяць-півтора, якщо ваш регіон перебуває у "помаранчевій" чи "червоній" зонах. Аби не було зайвого ризик, батьки разом із сімейним лікарем можуть відтермінувати медогляд.

Інші учні, школярі 2-11 класів можуть проходити медогляд будь-коли раз на рік й не прив'язувати це до початку чи кінця навчального року. Віктор Ляшко радить батькам дітей організовувати щорічний медогляд ближче до дня народження дитини. Це зменшить черги та запобігатиме скупченню людей у поліклініках.

Також цьогоріч учні 4-9 класів будуть проходити медогляд у великої кількості фахівців, а інші школярі отримають довідку безпосередньо у свого сімейного лікаря.

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