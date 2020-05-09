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Коли карантин не в радість: як підвищити продуктивність, працюючи з дому

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Робота вдома може бути справжнім випробуванням для вас - фото 1
Робота вдома може бути справжнім випробуванням для вас

Будьмо відвертими, зберегти високу продуктивність, працюючи з дому – справа практично неможлива. То вас відволікають рідні, то хатні справи, то холодильник надто часто кличе на нараду. Ми вже мовчимо про телевізор, який постійно у фоні грає та закликає провести цей день на дивані.

Розповідаємо вам, як за лічені хвилини збадьоритися та налаштуватися на робочий лад, аби не лише все встигати, а й залишати достатньо вільного часу, який можна присвятити рідним і близьким.

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1. Провітрюємо квартиру

Сидіти в задушливій квартирі – погана ідея. Для продуктивної роботи нашого мозку потрібен кисень. Тому, залишаючись вдома, не забувайте провітрювати кімнати. Свіже повітря не просто підбадьорить, а й допоможе уникнути головного болю при багатогодинній роботі у замкнутому просторі. Якщо боїтеся протягів, відчиняйте вікно, коли виходите з кімнати. Наприклад, поки вмиваєтеся і чистите зуби або готуєте обід. Не лінуйтеся виходити на балкон.

Провітрюйте кімнату, в якій працюєте - фото 403003
Провітрюйте кімнату, в якій працюєте

2. Пийте воду з лимоном і м'ятою

Здавалося б, нічого не бадьорить краще за каву. Але чашка за чашкою цілий день – це точно перебір. А ось воду з лимоном і м'ятою можна без побоювань пити стільки, скільки хочеться.

Рецепт простий. Покладіть кілька гілочок м'яти у глечик і добре розімніть їх ложкою, щоб листочки дали сік. Ви його майже не побачите, але різницю у насиченості смаку однозначно відчуєте. Додайте кілька скибок лимона і теж вичавіть з них сік. Залийте чистою водою і дайте трохи настоятися. За бажанням можна кинути в глечик тертий імбир і кубики льоду.

Вода з лимоном збадьорить не гірше, ніж кава - фото 403004
Вода з лимоном збадьорить не гірше, ніж кава

3. Вмийтесь або прийміть душ

Прийняти контрастний душ кілька разів протягом дня навряд чи вийде, навіть якщо ви працюєте з дому. А ось сполоснути обличчя прохолодною водою або використовувати освіжаючий спрей – цілком. Якщо ж є час, то можна і в душ сходити (якщо ви, звичайно ж, не мешканець Києва). Подбайте про зволоження шкіри – після вмивання не нехтуйте кремом.

Прийміть душ, якщо маєте вільні кілька хвилин - фото 403005
Прийміть душ, якщо маєте вільні кілька хвилин

4. Влаштуйте легкий і корисний перекус

Другий сніданок і полуденок – це ідеальні перерви для того, щоб провітрити кімнату, дозволити очам відпочити від монітора і заповнити сили. Для перекусу вибирайте живильні і корисні продукти – фрукти, йогурт або сир. Відвідування магазин в умовах самоізоляції значно скоротилися, тому подбайте, щоб правильна їжа завжди була в холодильнику, але не забувайте перевіряти терміни придатності і дотримуватися умов зберігання.

Влаштуйте смачний і корисний перекус - фото 403007
Влаштуйте смачний і корисний перекус

5. Робіть гімнастику для очей

Регулярні 2-хвилинні розминки допомагають зняти напругу. Закрийте очі долонями так, щоб світло не проникало під них, і дозвольте собі трохи розслабитися. Не піднімаючи повік подивіться вправо, вліво, вгору, вниз. Потім подивіться у верхній правий кут і опустіть погляд по діагоналі у нижній лівий. "Намалюйте" коло, рухаючись поглядом за годинниковою стрілкою і у зворотному напрямку. Повторіть вправи 3-4 рази. Не забираючи рук від обличчя сильно зажмурте очі, розплющте і швидко поморгайте. Опустіть долоні, проводжаючи їх поглядом. Робити гімнастику слід раз на 1-2 години.

Не нехтуйте гімнастикою для очей - фото 403011
Не нехтуйте гімнастикою для очей

6. Міняйте завдання

У перервах між складними завданнями дозвольте мозку відпочити. Найкраще ненадовго переключитися на інший вид діяльності. Влаштуйте п'ятихвилинку для судоку або кросворду. А якщо ви зараз вивчаєте іноземну мову, використовуйте перерву, щоб повторити слова або правила до наступного уроку. Такі паузи принесуть подвійну користь. Ви і мозок розвантажите, і пам'ять потренуєте – максимум ефективності.

Переключайтесь між завданнями - фото 403012
Переключайтесь між завданнями

Ну і не забувайте про здоровий і міцний сон. Спробуйте перед сном не дивитися нові серії, а братися, до прикладу, за прочитання літератури. Це дозволить не лише розслабитися, а й налаштуватися на нічний відпочинок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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