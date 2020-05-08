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Медики розповіли, як зміцнити імунітет перед поверненням на роботу
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Зробіть кілька кроків, щоб зміцнити свою імунну систему, перш ніж повернутися до роботи. Медики дали кілька простих порад, які допоможуть посилити захисні функції організму.
Що потрібно зробити, аби зміцнити імунітет перед повноцінним поверненням на роботу?
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Фізичні вправи. Є одним з найкращих способів зміцнити імунну систему. Вправи сприяють циркуляції крові, мобілізують антитіла і лейкоцити, які відповідають за виявлення бактерій, вірусів і їх знищення. Згідно з даними Британського журналу спортивної медицини, люди, які займаються вправами п'ять або більше днів на тиждень, хворіють на респіраторні захворюванням на 46% рідше. Дорослим людям рекомендується помірна аеробне активність в обсязі щонайменше 150 хвилин на тиждень.
Збереження гідратації. Пиття води покращує здатність організму виводити токсини, що важливо для сильної імунної системи.
"Намагайтеся випивати 1,5-2 літра води щодня. Якщо прагнете чогось теплого, пийте трав'яні чаї з додаванням лимона, імбиру – це послаблює будь-який дискомфорт, зменшує запалення", – рекомендує британський дієтолог Кларисса Ленхер.
Вітамін D. Його виробленню в організмі сприяє сонце. Медики вважають, що в умовах самоізоляції багато людей не отримують достатньо цього вітаміну, без якого неможливо зміцнення імунної системи. Так що, можливо, перед поверненням до роботи буде не зайвим приймати його добавки. Також частіше виходьте на балкон, аби прийняти сонячні ванни.
Відмова від алкоголю. Його споживання виснажує імунні клітини, знижуючи кількість лімфоцитів в організмі. Відмовтеся від спиртного хоча б на час, щоб зробити здоров'я міцнішим.
Фрукти й овочі. Вони містять вітаміни і мінерали, які необхідні для ефективної роботи імунної системи організму. Ніякі інші продукти не забезпечують ними організм у тій же мірі. Їжте фрукти і овочі щодня.
Зниження стресу. Дослідження показали, що він викликає вивільнення гормону кортизолу, який може стимулювати запалення. Стаючи тривалим, стрес впливає на здатність білих кров'яних клітин боротися з інфекцією.
"Стрес є одним з основних чинників, що порушують рівновагу імунної системи, що підсилюють сприйнятливість до інфекцій. Потрібно намагатися боротися з ним, наприклад, за допомогою дихальних технік або просто приділяючи собі хвилинку, щоб випити чашку чаю. Виконуйте вправи, вони покращують кровообіг, настрій", – дали пораду медики.
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