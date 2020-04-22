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Коронавірус Карантин

Учені розповіли, як робота допомагає пережити самоізоляцію

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Учені розповіли, як робота допомагає пережити самоізоляцію - фото 1

Люди переносять самоізоляцію в умовах карантину краще, коли зайняті роботою. До такого висновку дійшли китайські науковці.

Так, учені почали дослідження в перший місяць карантину після спалаху COVID-19 в Ухані. До вибірки потрапили 369 дорослих з 64 регіонів Китаю.

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Кожен учасник пройшов тестування за шкалою дистресу Кесслера, шкалою задоволеності життям і шкалою Short Form-12, яку використовують для самостійної оцінки стану пацієнтів. У респондентів також запитали про їхню фізичну активність та роботу на картині.

З'ясувалося, що емоційний стан людей, які перейшли на віддалену роботу під час карантину, був кращий, ніж у тих, хто не працював з дому. Кращі показники фізичного та психічного здоров'я були у тих, хто продовжив працювати в офісі на момент опитування. Зокрема, у них були найнижчі бали за шкалою дистресу і високі – за шкалою задоволеності життям.

Учені розповіли, як робота допомагає пережити самоізоляцію - фото 399310

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Джерело: sciencedirect
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