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Коли авто може забрати евакуатор: повний перелік місць, де заборонено паркуватися
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Правила дорожнього руху, зокрема вимоги до паркування, змінюють так швидко, що буває важко встежити за оновленими ПДР. Проте це не виправдовує горе-паркувальників. І аби уникнути неприємних ситуацій на дорозі, розповідаємо, де краще не залишати авто, щоб не шукати його потім на штрафмайданчику.
Хоч й у більшості випадків, порушуючи правила паркування, водій може обійтися просто штрафом, є кілька законних причин для евакуації автомобіля на штрафмайданчик. Про найпоширеніші з них розповідаємо сьогодні на Радіо MAXIMUM.
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Коли автомобіль можуть законно евакуювати з паркомісця
- Паркування на проїжджій частині у два і більше рядів.
- Розміщення авто в заборонених ПДР місцях зупинки і стоянки (ж/д переїзди, трамвайні колії, на мостах / естакадах / шляхопроводах і під ними, в тунелях, на пішохідних переходах, на проїжджій частині на виїзді з двору / території, в зоні ремонтних робіт, ближче як 10 м до переходів / перехресть / ремонтних робіт / виїзду з двору чи території, ближче як 30 м до зупинки громадського транспорту по обидва боки, а також там, де ширина проїзду до суцільної розмітки або до краю проїзної частини менше як 3 метри, або де буде неможливим зустрічний роз'їзд).
- Авто розташоване так, що унеможливлює рух інших транспортних засобів або створює перешкоди пішоходам, особам з інвалідністю, дитячих колясок.
- Паркування на смузі для громадського транспорту.
- Паркування на позначеній знаками / розміткою велодоріжці.
- Авто перешкоджає руху снігоприбиральній або іншій техніці.
- порушення схеми паркування так, що блокується рух по двох і більше смугах руху.
- Зупинка або стоянка на позначених місцях для авто, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять людей з інвалідністю, а також створення перешкод для паркування таких осіб.
- Неправомірне використання на машині розпізнавального знака "Водій з інвалідністю".
- Розміщення на місцях для безкоштовного паркування пільговиків, не маючи таких прав.
- Паркування на місцях, не призначених для паркування відповідних транспортних засобів.
Скільки коштують послуги евакуатора
Розцінки за транспортування і зберігання затриманих авто на спеціальних майданчиках для всіх населених пунктів однакові та затверджені спільним наказом МВС, Мінекономіки і Мінфіну. Ціни не залежать від того, чи належить техніка і майданчик державному або приватному підприємству. Вартість транспортування легковика до 2 тонн складе 720 грн, а перша доба зберігання – 144 гривні.
Що робити, якщо твого авто немає на місці, де ти його припаркував
Уважно оглянь місце, де залишив автомобіль – за законом при затриманні машини поліціянти зобов'язані залишити на місці повідомлення про це. Але на сайті патрульної поліції рекомендують негайно зателефонувати на номер 102 або на гарячу лінію патрульної поліції (044) 287-82-82, щоб перевірити, чи дійсно авто евакуювали на штрафмайданчик, чи його викрали.
У першому випадку черговий проінформує, куди звертатися і що потрібно зробити, щоб забрати автомобіль. У разі крадіжки потрібно написати заяву в районному управлінні поліції.
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