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Клопотенко показав рецепт, як приготувати квашену капусту в банці за 3 дні
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом смачної квашеної капусти, а також квашених яблук. Спробуйте приготувати й ви у такий спосіб квашену капусту!
Євген Клопотенко пропонує приготувати хрумку квашену капусту з морквою. Кухар називає її стравою з дитинства, яку можна їсти просто так руками з банки, заправляти ароматною олією та цибулькою або додавати до салатів чи борщу.
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Тільки подумки уявиш хрустку та соковиту квашену капусту, а слинки вже одразу течуть! Вона смакує з будь-яким гарніром, м'ясом, як звичайна закуска чи навіть може стати складником багатьох страв. Без перебільшення така капуста – справжнє кулінарне диво. Солоне з солодкуватими нотами ферментування продукту відправляє наші смакові рецептори до кулінарного парадайзу. Тому й не дивно, що існує велика кількість рецептів квашеної капусти. Щоб приготувати квашення за нашим варіантом, вам знадобиться мінімум складників та… окріп. Вже за добу ви зможете пробувати смаколик, а за три дні вона досягне максимально ідеального смаку", – коментує кухар.
Інгредієнти для квашеної капусти на банку 3 л:
- 2-2,5 кг капусти
- 3 лаврові листи
- 1 морква
- 2 ст. л. солі
- 1,5 л води
Щоб засолена капуста вийшла хрусткою, варто обрати пізні зимові сорти. Такі качани мають більшу концентрацію цукру, а їхнє листя туге та щільне.
Рецепт квашеної капусти за три дні:
- Візьміть капусту з розрахунку, що після очищення качана має вийти 2-2,5 кг продукту. Очистьте, зніміть пошкоджене чи тверде верхнє листя, виріжте серцевину. Помийте овоч під струменем холодної води та обітріть кухонним рушником. Очистьте моркву.
- Качан капусти розріжте навпіл або на чверті, щоб було зручніше. Пошинкуйте частини овочу ножем, або скористайтеся економкою. Натріть моркву. Перемішайте капусту та моркву. Додайте до суміші 3 лаврові листи. Покладіть все у чисту банку гарно утрамбовуючи, щоб не було пустот.
- В окремому посуді змішайте 1,5 л окропу та 2 ст. л. солі. Перемішайте, допоки сіль не розчиниться. Залишіть розчин охолонути, потім залийте ним місткість з капустою. Поставте банку у глибоку миску, на випадок, якщо розсіл почне витікати, та розташуйте її на кухні поблизу плити або іншого місця, де тепло. Накрийте марлею або кришкою із дірками, аби капуста дихала.
- Через добу проколіть капусту ножем чи шампуром до самого дня ємності, щоб випустити гази, які створюються під час бродіння. Піну на поверхні розсолу теж ретельно прибирайте, аж допоки не закінчиться процес бродіння. Про це свідчитиме той факт, що піна перестане з’являтися, а розсіл у банці стане прозорим.
- Скуштувати квашену капусту можна через добу. Повністю готова вона буде через три доби. Продукт тримайте закритим щільно кришкою у холодильнику.
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