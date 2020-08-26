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Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів

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як приготувати кукурудзу - фото 1
як приготувати кукурудзу

Поки триває сезон кукурудзи, обов'язково скуштуйте цей літній смаколик. Оберіть потрібний рецепт та насолоджуйтеся. А ми підібрали для вас найкращі поради, як приготувати найсмачнішу кукурудзу!

Найшвидший та найпростіший рецепт кукурудзи в духовці: очистьте качани, розламайте їх на менші шматки, змастіть сіллю, поставте в духовку на 20 хвилин. Якщо кукурудза стара, то потрібно буд трохи більше часу – просто перевірте готовність.

Далі ми пропонуємо вам інші смачні та легкі рецепти приготування кукурудзи!

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Як запекти кукурудзу в духовці

Інгредієнти:​​

  • Свіжі качани кукурудзи
  • Вершкове масло
  • Зелень
  • Часник
  • Сіль
  • Перець
Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів - фото 422041

Рецепт приготування кукурудзи у духовці:

  1. Очистьте качани кукурудзи від листя і волосинок.
  2. 4 зубчики часнику пропустіть через прес, 3 гілочки свіжої петрушки дрібно наріжте.
  3. У миску викладіть 40 грамів м'якого вершкового масла, часник, зелень, сіль і перець чорний мелений за смаком. Перемішайте все добре.
  4. Вистеліть лист фольги, в середину викладіть трохи вершкової намазки. Поверх викладіть кукурудзу і додайте ще трохи вершкової намазки та добре розподіліть по кукурудзі.
  5. Загорніть щільно в фольгу і поставте в заздалегідь розігріту на 180°C духовку на 40 хвилин. Якщо кукурудза стара, то на 1 годину.

Як приготувати кукурудзу в фользі

Інгредієнти:​​

  • Кукурудза
  • Прованські трави
  • Солодка паприка
  • Вершкове масло – 30 г
  • Вода – 2 л
Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів - фото 422042

Рецепт приготування кукурудзи у фользі:

  1. Кукурудзу почистити, перекласти в каструлю і залити водою. Варити 10 хвилин.
  2. У вершкове масло кімнатної температури додати прованські трави та солодку паприку.
  3. Масло ретельно перемішати з травами та паприкою, і нанести це на кукурудзу.
  4. Підготувати невеликий лист фольги. Перекласти в нього кукурудзу. Фольгу щільно загорніть.
  5. Духовку попередньо розігріти при 180°C 15-20 хвилин. Запікати кукурудзу 30 хвилин при цій же температурі.

Як готувати кукурудзу в листі

Інгредієнти:​​

  • Свіжа кукурудза
  • Вершкове масло
  • Сіль
Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів - фото 422043

Рецепт приготування кукурудзи в шкірці:

  1. Кукурудзу добре промити та НЕ чистити. Обрізати кінчики.
  2. Викласти качани кукурудзи на тарілку, накрити спеціальною кришкою для мікрохвильовки.
  3. Готувати 5 хвилин при потужності 1000 Вт.
  4. Далі дістаємо кукурудзу, чистимо. Гарячі качани змащуємо вершковим маслом та посипаємо сіллю.

Як зготувати кукурудзу в мікрохвильовці

Інгредієнти:​​

  • Кукурудза
  • Сіль
  • Перець
  • Вершкове масло
Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів - фото 422037

Рецепт приготування кукурудзу в мікрохвильовці:

  1. Змоченим у воді паперовим рушником щільно оберніть очищений від листя качан. Бажано використовувати рушник з товстого паперу. Якщо такого немає, то складіть тонкий вдвічі чи втричі.
  2. Покладіть таку кукурудзу в мікрохвильовку і поставте таймер на 5 хвилин.
  3. Витягуйте качан, посипайте сіллю та натріть маслом.
  4. Час приготування залежить і від сорту кукурудзи, і від потужності печі. Якщо треба приготувати відразу два качани, то варто поставити таймер на 3-5 хвилин більше.

Як зробити кукурудзу на грилі

Інгредієнти:​​

  • Кукурудза – 6 качанів
  • Соєвий соус – 4 ст. л.
  • Соусу чилі – 1 ст. л.
  • Часник – 4 зубчики
Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів - фото 422038

Рецепт приготування кукурудзи на грилю:

  1. Змішайте в невеликій мисці соєвий соус, соус чилі та часник, пропустивши його через прес. Перемішайте.
  2. Далі викладайте качани на гриль і готуйте 10-15 хвилин, перевертаючи їх.
  3. Потім інтенсивно змащуйте сумішшю кукурудзу за допомогою спеціального кулінарного пензлика.
  4. Перевертайте качани раз в 3-4 хвилини та змащуйте їх з різних сторін.
  5. Готовність кукурудзи ви зможете визначити по м'якості зерен.
  6. Після цього подавайте блюдо гарячим до столу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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