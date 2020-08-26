Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів

Поки триває сезон кукурудзи, обов'язково скуштуйте цей літній смаколик. Оберіть потрібний рецепт та насолоджуйтеся. А ми підібрали для вас найкращі поради, як приготувати найсмачнішу кукурудзу!

Найшвидший та найпростіший рецепт кукурудзи в духовці: очистьте качани, розламайте їх на менші шматки, змастіть сіллю, поставте в духовку на 20 хвилин. Якщо кукурудза стара, то потрібно буд трохи більше часу – просто перевірте готовність.

Далі ми пропонуємо вам інші смачні та легкі рецепти приготування кукурудзи!

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Як запекти кукурудзу в духовці

Інгредієнти:​​

Свіжі качани кукурудзи

Вершкове масло

Зелень

Часник

Сіль

Перець

Рецепт приготування кукурудзи у духовці:

Очист ьте качани кукурудзи від листя і волосинок. 4 зубчики часнику пропустіть через прес, 3 гілочки свіжої петрушки дрібно наріжте. У миску викладіть 40 грамів м'якого вершкового масла, часник, зелень, сіль і перець чорний мелений за смаком. Перемішайте все добре. Вистеліть лист фольги, в середину викладіть трохи вершкової намазки. Поверх викладіть кукурудзу і додайте ще трохи вершкової намазки та добре розподіліть по кукурудзі. Загорніть щільно в фольгу і поставте в заздалегідь розігріту на 180°C духовку на 40 хвилин. Якщо кукурудза стара, то на 1 годину.

Як приготувати кукурудзу в фользі

Інгредієнти:​​

Кукурудза

Прованські трави

Солодка паприка

Вершкове масло – 30 г

Вода – 2 л

Рецепт приготування кукурудзи у фользі:

Кукурудзу почистити, перекласти в каструлю і залити водою. Варити 10 хвилин. У вершкове масло кімнатної температури додати прованські трави та солодку паприку. Масло ретельно перемішати з травами та паприкою, і нанести це на кукурудзу. Підготувати невеликий лист фольги. Перекласти в нього кукурудзу. Фольгу щільно загорніть. Духовку попередньо розігріти при 180°C 15-20 хвилин. Запікати кукурудзу 30 хвилин при цій же температурі.

Як готувати кукурудзу в листі

Інгредієнти:​​

Свіжа кукурудза

Вершкове масло

Сіль

Рецепт приготування кукурудзи в шкірці:

Кукурудзу добре промити та НЕ чистити. Обрізати кінчики. Викласти качани кукурудзи на тарілку, накрити спеціальною кришкою для мікрохвильовки. Готувати 5 хвилин при потужності 1000 Вт. Далі дістаємо кукурудзу, чистимо. Гарячі качани змащуємо вершковим маслом та посипаємо сіллю.

Як зготувати кукурудзу в мікрохвильовці

Інгредієнти:​​

Кукурудза

Сіль

Перець

Вершкове масло

Рецепт приготування кукурудзу в мікрохвильовці:

Змоченим у воді паперовим рушником щільно оберніть очищений від листя качан. Бажано використовувати рушник з товстого паперу. Якщо такого немає, то складіть тонкий вдвічі чи втричі. Покладіть таку кукурудзу в мікрохвильовку і поставте таймер на 5 хвилин. Витягуйте качан, посипайте сіллю та натріть маслом. Час приготування залежить і від сорту кукурудзи, і від потужності печі. Якщо треба приготувати відразу два качани, то варто поставити таймер на 3-5 хвилин більше.

Як зробити кукурудзу на грилі

Інгредієнти:​​

Кукурудза – 6 качанів

Соєвий соус – 4 ст. л.

Соусу чилі – 1 ст. л.

Часник – 4 зубчики

Рецепт приготування кукурудзи на грилю:

Змішайте в невеликій мисці соєвий соус, соус чилі та часник, пропустивши його через прес. Перемішайте. Далі викладайте качани на гриль і готуйте 10-15 хвилин, перевертаючи їх. Потім інтенсивно змащуйте сумішшю кукурудзу за допомогою спеціального кулінарного пензлика. Перевертайте качани раз в 3-4 хвилини та змащуйте їх з різних сторін. Готовність кукурудзи ви зможете визначити по м'якості зерен. Після цього подавайте блюдо гарячим до столу.

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