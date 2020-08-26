На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів
-
- 68
Поки триває сезон кукурудзи, обов'язково скуштуйте цей літній смаколик. Оберіть потрібний рецепт та насолоджуйтеся. А ми підібрали для вас найкращі поради, як приготувати найсмачнішу кукурудзу!
Найшвидший та найпростіший рецепт кукурудзи в духовці: очистьте качани, розламайте їх на менші шматки, змастіть сіллю, поставте в духовку на 20 хвилин. Якщо кукурудза стара, то потрібно буд трохи більше часу – просто перевірте готовність.
Далі ми пропонуємо вам інші смачні та легкі рецепти приготування кукурудзи!
Це смачно: Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
Як запекти кукурудзу в духовці
Інгредієнти:
- Свіжі качани кукурудзи
- Вершкове масло
- Зелень
- Часник
- Сіль
- Перець
Рецепт приготування кукурудзи у духовці:
- Очистьте качани кукурудзи від листя і волосинок.
- 4 зубчики часнику пропустіть через прес, 3 гілочки свіжої петрушки дрібно наріжте.
- У миску викладіть 40 грамів м'якого вершкового масла, часник, зелень, сіль і перець чорний мелений за смаком. Перемішайте все добре.
- Вистеліть лист фольги, в середину викладіть трохи вершкової намазки. Поверх викладіть кукурудзу і додайте ще трохи вершкової намазки та добре розподіліть по кукурудзі.
- Загорніть щільно в фольгу і поставте в заздалегідь розігріту на 180°C духовку на 40 хвилин. Якщо кукурудза стара, то на 1 годину.
Як приготувати кукурудзу в фользі
Інгредієнти:
- Кукурудза
- Прованські трави
- Солодка паприка
- Вершкове масло – 30 г
- Вода – 2 л
Рецепт приготування кукурудзи у фользі:
- Кукурудзу почистити, перекласти в каструлю і залити водою. Варити 10 хвилин.
- У вершкове масло кімнатної температури додати прованські трави та солодку паприку.
- Масло ретельно перемішати з травами та паприкою, і нанести це на кукурудзу.
- Підготувати невеликий лист фольги. Перекласти в нього кукурудзу. Фольгу щільно загорніть.
- Духовку попередньо розігріти при 180°C 15-20 хвилин. Запікати кукурудзу 30 хвилин при цій же температурі.
Як готувати кукурудзу в листі
Інгредієнти:
- Свіжа кукурудза
- Вершкове масло
- Сіль
Рецепт приготування кукурудзи в шкірці:
- Кукурудзу добре промити та НЕ чистити. Обрізати кінчики.
- Викласти качани кукурудзи на тарілку, накрити спеціальною кришкою для мікрохвильовки.
- Готувати 5 хвилин при потужності 1000 Вт.
- Далі дістаємо кукурудзу, чистимо. Гарячі качани змащуємо вершковим маслом та посипаємо сіллю.
Як зготувати кукурудзу в мікрохвильовці
Інгредієнти:
- Кукурудза
- Сіль
- Перець
- Вершкове масло
Рецепт приготування кукурудзу в мікрохвильовці:
- Змоченим у воді паперовим рушником щільно оберніть очищений від листя качан. Бажано використовувати рушник з товстого паперу. Якщо такого немає, то складіть тонкий вдвічі чи втричі.
- Покладіть таку кукурудзу в мікрохвильовку і поставте таймер на 5 хвилин.
- Витягуйте качан, посипайте сіллю та натріть маслом.
- Час приготування залежить і від сорту кукурудзи, і від потужності печі. Якщо треба приготувати відразу два качани, то варто поставити таймер на 3-5 хвилин більше.
Як зробити кукурудзу на грилі
Інгредієнти:
- Кукурудза – 6 качанів
- Соєвий соус – 4 ст. л.
- Соусу чилі – 1 ст. л.
- Часник – 4 зубчики
Рецепт приготування кукурудзи на грилю:
- Змішайте в невеликій мисці соєвий соус, соус чилі та часник, пропустивши його через прес. Перемішайте.
- Далі викладайте качани на гриль і готуйте 10-15 хвилин, перевертаючи їх.
- Потім інтенсивно змащуйте сумішшю кукурудзу за допомогою спеціального кулінарного пензлика.
- Перевертайте качани раз в 3-4 хвилини та змащуйте їх з різних сторін.
- Готовність кукурудзи ви зможете визначити по м'якості зерен.
- Після цього подавайте блюдо гарячим до столу.
Читайте також: Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома
-
14:40В Україні продовжили карантин і тимчасово заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
14:32Відома телеведуча насмішила мережу танцем під дощем: веселе відео
-
14:17Чи справді йога допомагає попрощатись з тривожністю
-
13:59Грозове небо Києва вразило жителів столиці: видовищні кадри
-
13:47Так виглядає порядок: фото, які потішать перфекціоністів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:29Ремейк архівного знімка став хітом в мережі: фотопорівняння
-
13:13Блогерка розкрила секрет свого хлопця, і це ідея для всіх чоловіків
-
13:07Привітання першокласникам з 1 вересня 2020: вітання з Днем знань
-
12:52Lady Gaga знялася повністю голою у ванні з льодом: пікантне фото
-
12:36Без фотошопу: зваблива Хейлі Бібер показала тендітну фігуру
-
12:25Луческу з рушником, а Суркіс з цигаркою: реакція мережі на перемогу Динамо в Суперкубку
-
12:14Машини-привиди: як виглядають унікальні авто, покинуті під час аварія на Фукусімі
-
11:51У Дубаї закінчується будівництво найбільшого у світі атракціону: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:23Apple припиняє випускати популярні моделі iPhone
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
10:46У Фінляндії хочуть зробити 6-годинний робочий день
-
10:22Зваблива Світлана Лобода підкорила шанувальників ідеальною фігурою в розкішному образі
-
10:00Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів
-
09:52Гороскоп на вересень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:43Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
08:50У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео
-
08:24Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
-
14:40В Україні продовжили карантин і тимчасово заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня
- 23 серпня
-
21:47У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
-
15:51Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
-
13:48Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан
-
12:23Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня
-
08:23Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах
- 22 серпня
-
21:47Надіюсь, хоч труси одягнула: Оля Цибульська розігріла уяву прихильників новим фото
-
18:455 речей, які змінилися під час подорожей літаком у 2020 році