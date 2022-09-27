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Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу

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Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування сочевичного супу. Спробуйте приготувати й ви цю першу страву вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома сочевичний суп.

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Що приготувати? Яку першу страву обрати? І головне, щоб смачно, швидко та корисно? Все легко і просто, готуйте зі мною, я покажу і розкажу, що готую для своєї родини", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

  • 2,5 л води
  • 300 г телятини
  • 250 г сочевиці
  • 1 морква
  • 2 цибулі
  • сіль на смак
  • петрушка

Рецепт сочевичного супу:

  1. Відправляємо м'ясо у воду. Чистимо моркву. Відправляємо її до м'яса, чистимо і нарізаємо цибулю, відправляємо до м'яса. Додаємо сіль.
  2. Відправляємо на плиту. Варимо 40 хвилин після закипання.
  3. Додаємо сочевицю. Варимо ще годину.
  4. Забираємо м'ясо і моркву. Нарізаємо м'ясо, натираємо моркву. Відправляємо до бульйону.
  5. Додаємо петрушку. Кип'ятимо ще 2 хвилини й готово!

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