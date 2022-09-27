Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування сочевичного супу. Спробуйте приготувати й ви цю першу страву вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома сочевичний суп.

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Що приготувати? Яку першу страву обрати? І головне, щоб смачно, швидко та корисно? Все легко і просто, готуйте зі мною, я покажу і розкажу, що готую для своєї родини", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

2,5 л води

300 г телятини

250 г сочевиці

1 морква

2 цибулі

сіль на смак

петрушка

Рецепт сочевичного супу:

Відправляємо м'ясо у воду. Чистимо моркву. Відправляємо її до м'яса, чистимо і нарізаємо цибулю, відправляємо до м'яса. Додаємо сіль. Відправляємо на плиту. Варимо 40 хвилин після закипання. Додаємо сочевицю. Варимо ще годину. Забираємо м'ясо і моркву. Нарізаємо м'ясо, натираємо моркву. Відправляємо до бульйону. Додаємо петрушку. Кип'ятимо ще 2 хвилини й готово!

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