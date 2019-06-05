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Один з найкращих концертів в історії Queen: група показала архівне відео з Мерк'юрі

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Концерт Queen - фото 1
Концерт Queen / flylanguage

Музиканти опублікували відео, яке було зняте під час одного з концертів на підтримку альбому "Hot Space".

Група Queen опублікувала концертний ролик пісні "Fat Bottomed Girls" у виконанні Фредді Мерк’юрі. Знятий він був під час одного з концертів на підтримку альбому "Hot Space". Цей концерт визнаний одним з найкращих в історії колективу. Про це зазначається на сторінці Queen у Facebook.

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Концерт Live at the Bowl відбувся в Мілтон-Кінс 5 червня 1982 року.

У дописі також зазначено, що відео оприлюднено в знак подяки підписникам Youtube, кількість яких досягла, на цей момент, 10 мільйонів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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