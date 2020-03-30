Київська фотографиня робить онлайн-фотосесії українським зіркам

Знайомтесь, це Катя Кондратьєва. Вона – київська фотографиня, яка робить круті портретні фотографії за допомогою веб-камери. Для цього мисткиня використовує месенджер Whats App. В об'єктив Катерини потрапили і зірки українського шоубізу. Дивіться фото, які вона робить під час карантину.

В об'єктив Каті Кондратьєвої уже потрапили закохані Володимир Дантес і Надя Дорофєєва, епатажний співак Іван Дорн, популярна українська ведуча Даша Коломієць та інші.

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Ізоляція не означає перестати створювати. Я зробила серію зйомок на веб-камеру з людьми з різних міст і країн. Усі ми зіткнулися з одним і тим же, і з різним водночас. Але пройти через це ми зможемо, якщо будемо слухати себе та один одного, приглушаючи тишу, яка так тисне на барабанні перетинки, – розповіла мисткиня.

Катерина ділиться результатами зйомок на своїй сторінці в інстаграмі. Під кожним постом – історія від героя фотосесії про те, як він проводить карантин.

Насолоджуйтесь світлинами та їхніми історіями!

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес:

"Спочатку ти все заперечуєш, а потім усвідомлюєш весь ступінь важливості дотримання карантину і знаходиш плюси. Через 5 днів ми з Вовою НАВІДПОЧИВАЛИСЯ і зрозуміли, що пора щось робити: почали займатися спортом тричі на тиждень, освоювати медитацію, читати щодня, готувати стільки, скільки в житті не доводилося. На самому початку було більше паніки: після кожної прочитаної статті ми знаходили у себе ознаки коронавірусу. Зараз стали спокійнішими, тому що дотримуємось карантину. Головне – думати про майбутнє і щось робити вже зараз, з огляду на всі обставини. Цей час я використовую, щоб відновився, вивчати нове і побути з близькими. Після карантину мрію побачити друзів і міцно їх обійняти. Ще мрію про концерти, звичайно!"

Іван Дорн:

Даша Коломієць:

"У зв'язку з подіями скасувалися всі заходи, на яких я повинна була грати. Але любов у своїй справі продовжилася – під час карантину я граю сети вдома з пульта. Щовечора о 20:00 я веду свій підкаст онлайн і в ньому улюблене: спілкування і класна музика. На подив часу стало менше. Мені завжди є чим зайнятися, і я абсолютно не відчуваю, що сумую або нічого робити. Я не знаю, як буде далі, але прямо зараз я насолоджуюся цією любов'ю, і вона дає мені величезний ресурс. Раптом відкрила для себе, що жити одній під час ізоляції значно складніше, ніж з кимось. Стільки моїх знайомих, які живуть з сім'єю, дітьми, скаржаться, що вдома неможливо працювати, їх постійно відволікають. І я раптом замислилася про це. Мені б так хотілося, щоб мій будинок завжди був наповнений людьми. Не випадковими, найближчими. Так хочеться скоріше побачити рідних, маму. Хочеться обійнятися і відчути рідний запах людини."

Павло з Лос-Анджелеса:

"У мене є відчуття, що це все – глобальний експеримент над суспільством і все відбувається ніби за написаним сценарієм. Я не стверджую, що це правда. У мене немає інформації, щоб бути в цьому плані достовірним, але єдине, що я можу робити – це довіряти своїм відчуттям. А ця довіра – потужніша, ніж логіка і факти. Я відчуваю, що в суспільстві назріла якась загроза. Важливо розуміти, що ми ніколи не дізнаємося правду. Ніколи. Тому що ЗМІ завжди брехали і будуть брехати. Так заведено і так вигідно. Потрібно, щоб суспільство завжди було на поводу. Мета ЗМІ загубиться, якщо нам почнуть показувати правду. Я думаю, що цей вірус створений штучно і запущений в маси, щоб провести експеримент над людьми і подивитися на реакцію. Як би погано це не звучало, але це злий експеримент.

Багато людей вмирають з різних причин. Але ми про це не говоримо. Коли вмирає вся Африка від голоду, ми про це не говоримо. Коли відбувається війна в Сирії, ми про це теж не говоримо. Ми говоримо лише про те, про що потрібно. Я дуже сподіваюся, що цей вірус не такий небезпечний, як його показують ЗМІ. І вірю в те, що постраждалих і заражених буде якомога менше. Але при всьому цьому я розумію, що це все заплановане заздалегідь, це все не просто так.

У карантину є свої позитивні сторони. Скажімо, зараз люди проходять практику віпасани: вони стикаються з самими собою. Ти не можеш бути щасливий апріорі, якщо ти не можеш перебувати наодинці з собою. Як тільки ти тікаєш від себе, ти віддаляєшся від справжнього щастя, ти просто вмовляєш свою порожнечу емоціями, а це не має нічого спільного зі щастям. Тому зараз є можливість кожному з нас пройти практику мовчання. У всьому потрібно бачити позитивні сторони. Безвихідних ситуацій не буває, завжди є надія на щось хороше, що приведе тебе до розвитку. Тому я вважаю, що у нас зараз є шанс присвятити життя перш за все самим собі, побути наодинці з самими собою. По-моєму, карантин – відмінна можливість для цього."

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