Фешн-фотограф збирає підбірки найкращих фото про карантин з мережі

Карантин змушує нас якомога більше часу проводити вдома. Тому часто локаціями для світлин блогерів є саме рідні стіни, а не улюблені заклади та пам'ятки рідного міста. Саме підбірку світлин з домашнього карантину зібрав популярний фешн-фотограф.

Фешн-фотограф Мерт Алас знайшов спосіб розважити себе і своїх підписників на карантині.

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У своєму інстаграм-акаунті він запустив флешмоб The Quarantine Days Curated by Mert Alas. Суть проєкту полягає в тому, що всі охочі можуть надіслати фотографії, а найцікавіші Алас обробляє і викладає у себе в інстаграмі. В акаунті фотографа вже можна подивитися перші роботи.

Одним з учасників став Марк Джейкобс. Він надіслав знімок, на якому лежить на ліжку у синіх рукавичках і ботильйони на підборах і з макіяжем очей у тон. Також серед інших свої знімки надіслали топ-моделі Емілі Ратажковскі, Ембер Валлетта і Маріякарла Босконо, британська співачка Карен Елсон, музикант Ліам Пейн і композитор Патрік Белага.

Дивіться, що ще надсилають учасники:

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