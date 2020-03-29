Литовський фотограф показав, як люди переживають карантин: знімки з дрона

Фотограф з Литви Адас підготував дрон і відправив його фотографувати людей у вікнах і на балконах. Це відмінний спосіб побачити, як народ переживає карантин, при цьому уникаючи контакту.

За словами Адаса, коли у Литві ввели карантин, його робота як рекламного фотографа накрилася, всі заходи були перенесені або скасовані. Чоловік сидів без роботи і думав: "Що відбувається і як мені бути?".

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І він зрозумів, що треба знімати щось цікаве, але соціальна дистанція все ускладнювала. Спочатку фотограф хотів знімати людей через телеоб'єктив, а потім згадав про свій дрон, який зазвичай використовував для весільних фотосесій. Проте цей гаджет став в пригоді у сучасних реаліях. Всі знімки були зроблені і опубліковані за згодою фотографованих:

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