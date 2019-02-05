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Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
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Українці вже відзначили прихід 2019 року, а от у Китаї новорічні веселощі тільки починаються. Цьогорічне святкування Китайського Нового року триватиме п'ятнадцять днів – з 5 лютого і до 20 лютого. Про історію свята, традиції та забобони читайте далі.
Історія свята
Новий рік за східним календарем кожного разу припадає на нову дату. Така непостійність залежить від місячного календаря – свято настає у період з 21 січня по 21 лютого. Також цікаво, що у Китаї настає не 2019 рік, а 4717-й. Раніше китайці святкували Новий рік протягом місяця, проте зараз цей час скоротили до 15 днів. Офіційні вихідні триватимуть з 4 лютого по 10 лютого – китайці починають веселитися ще у переддень Нового року.
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У Китаї Новий рік знаменує зустріч зими та весни, пробудження живої природи, початок нового відліку. Це традиційне свято на зразок українського Стрітення. Для жителів Піднебесної важливо у Новому році почати все з чистого листа. Тому вони дуже ретельно готуються до свята – прибирають вдома, викидають старі, пошкоджені та непотрібні речі, закінчують всі нагальні справи. Для того, щоб привабити удачу та щастя, китайці у переддень свята освіжають зачіску та купують новий одяг.
Традиції в Китаї
Починають святкування з того, що проганяють злих духів за допомогою запахів та вогню. Сьогодні для цього використовують ароматичні палички або аромалампу, бенгальські вогники та феєрверки.
Протягом двох тижнів люди накривають шикарні столи з наїдками та напоями, ходять у гості один до одного, відвідують маскаради та ярмарки, влаштовують вуличні народні гуляння та паради. Також гарною традицією є обмін подарунками. Найпоширеніші подарунки – гроші у червоному конверті чи намисто з мандаринів або монет. Важливо, аби такий гостинець символізував багатство і приносив людині добробут, достаток та процвітання у наступному році.
Для азіатів це родинне свято, яке збирає разом всіх членів сім'ї з усіх куточків світу. Подейкують, що привиди померлих рідних також зазирають на застілля. Такий вечір – свято Возз'єднання.
Червоний – традиційний колір цього свята, який, за повір'ям, захищає від зла. Китайці прикрашають все довкола та одягаються в червоне. Також в останній день запалюють червоні ліхтарі, які відпускають у небо.
Як святкують в Україні
Цьогоріч Китайський Новий рік в Україні настане 5 лютого о 23:03 за Києвом. Українці перебрали деякі традиції святкування, яких залюбки дотримуються. Приміром, під час Китайського нового року в різних містах України влаштовують вуличні фестивалі та маскаради з драконами.
Також цей час сприятливий, аби зібратися разом з найріднішими, повеселитися та спробувати цікаві страви східної кухні. До речі, обов'язковою стравою на столі має бути риба, яка має принести багатство в дім.Рік Жовтої Земляної Свині варто зустрічати у вбранні природних відтінків – зеленому, жовтому, коричневому, бежевому.
Що не можна робити в Китайський Новий рік
- У ці дні радять уникати цифри 4, яка у китайців асоціюється зі смертю. Забудьте про блакитний та білий кольори, які символізують жалобу.
- Будь-які суперечки й сварки принесуть тільки негативні емоції та погані наслідки. Обмінюватися подарунками потрібно лише сам на сам, інакше це можуть сприйняти як погані манери.
- Не можна заходити у Новий рік зі старими боргами – закрийте усі фінансові справи до початку святкування. Інакше вам загрожує червона фарба на вхідних дверях.
- Пам'ятайте, що у ці святкові дні потрібно радіти й веселитися – не сумуйте самі вдома, не беріться за хатні справи, інакше накличете на себе невдачу.
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