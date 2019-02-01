Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на лютий 2019 року приготував сприятливі і несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Читайте, що прогнозують вам зірки на цей місяць та які сюрпризи приготувала для вас доля!

Останній місяць зими обіцяє бути насиченим для всіх представників зодіакального кола без винятку. Якими подіями, змінами та любовними перипетіями запам'ятається лютий 2019 саме вам – дізнавайтеся у нашому зодіакальному "посібнику". Гороскоп зорієнтує вас, як правильно діяти у тій чи інший ситуації; підкаже, кому можна довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою; допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

Гороскоп на місяць лютий 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 4, 10, 23, 28

4, 10, 23, 28 Несприятливі дні: 1, 5, 17, 20

Гороскоп для Овна Акумулювати всі зусилля та правильно розставити пріоритети – саме це доведеться зробити Овну в останній місяць зими. Проблемна ситуація, яка виникне у робочій сфері, буде нічим іншим, як конфліктом інтересів на ґрунті професійних та позиційних розбіжностей. Налагоджувати конфлікт за принципом "хто голосніше кричить, того й чують" – не вдасться, адже так ви продемонструєте свою невпевненість та нездатність працювати у стресових ситуаціях. Будьте певні: керівництву це точно не сподобається. Щоб стійко тримати удар і не здаватися безпомічним, вам доведеться наполегливо працювати. Продуктивна робота, виваженість дій, розсудливість, неквапливість – саме поєднання цих істин забезпечить вас вмінням слухати інших, і бути почутим. Здоров'я у лютому нерви вам лоскотати не стане, так принаймні стверджують астрологи. Але переглянути свій режим дня та харчування – зайвим не буде. Уразливою стороною у лютому буде особисте життя. Постійні чвари, непорозуміння, безпідставні ревнощі та взаємні звинувачення – це, власне, те, від чого потерпатиме ваш союз. Чи матиме ця історія кохання продовження – цілком і повністю залежить від вас. Візьміть ініціативу в свої руки і припиніть перекладати відповідальність на свого партнера. Лише ви в змозі не загасити вогник надії на щасливе майбутнє, який жевріє в серцях обох.

Сприятливі дні: 2, 7, 11, 16

2, 7, 11, 16 Несприятливі дні: 1, 9, 11, 22

Гороскоп для Тельця

Позитивний та легкий місяць очікує на Тельців. Для вас відкриється неймовірна кількість можливостей, якими варто скористатися, щоб випробувати свою вдачу. Робоча сфера, як щось сокровенне, оберігатиметься Сатурном, тому перейматися робочими питаннями вам доведеться хіба що в межах своїх професійних обов'язків.

Якщо ви бажаєте ропочати власну справу саме у лютому, то зірки будуть підтримувати вас у цьому. Астрологи наполегливо радять зайнятися саморозвитком та самоосвітою: здобуті знання саме в лютому можуть кардинально змінити ваше життя в подальшому.

Загальне самопочуття у лютому не буде безтурботним. Астрологи попереджають про можливі проблеми з хребтом, але намагатися зарадити їм самостійно у жодному разі не варто, краще одразу зверніться до фахівця.

На любовному фронті особливих заворушень астрологи не прогнозують. Все буде досить спокійно та стабільно.

Сприятливі дні: 5, 8, 17, 20

5, 8, 17, 20 Несприятливі дні: 1, 8, 22, 28

Гороскоп для Близнят

Бути зосереджиними і водночас абстрагованими – саме так радять зробити Близнюкам астрологи у лютому. Не зважати на все, що відбуватиметься довкола, і зорієнтуватися на чомусь одному буде досить непросто. Цілий лютий вас випробовуватимуть і заразом загартовуватимуть непорозумння у колі близьких людей. Кожен наматиметься нав'язати своє бачення вашого подальшого життя.

У подібній ситуації головне не піддаватися на провокації, адже лише ви знаєте, що вам потрібно від життя і ким ви себе бачите в ньому. У робочій сфері ваші нерви полоскоче Сатурн, адже у лютому він буде вашим антагоністом. Щоб якось послабити його вплив на вашу кар'єру, намагайтеся робочі завдання виконувати вчасно та максимально оперативно.

Стан здоров'я цього місяця змусить вас понервувати, адже астрологи прогнозують загострення всіх хронічних хвороб. Головне не гаяти часу і оперативно звертатися до лікаря, який ще на початкових етапах хвороби спроможний їй зарадити без оперативного втручання.

Стосунки з коханими зазнають впливу Сатурна, саме цим можна пояснити тимчасові непорозуміння та труднощі. Астрологи одноголосно радять не замовчувати проблему, а навпаки – шукати шляхи до розв'язання. Будьте певні: вирішення значно простіше ніж може здаватися.

Сприятливі дні: 7, 10, 13, 27

7, 10, 13, 27 Несприятливі дні: 2, 18, 24, 26

Гороскоп для Рака

Безтурботний та продуктивний місяць очікує на Раків. Саме в лютому ви навчитеся контролювати власні емоції, які частенько ставали приводом для непорозумінь у колективі. Одна з них – це надмірна імпульсивність. Скільки разів вам доводилося страждати через неї, певно, складно й пригадати. Набута у лютому виваженість й терпимість стане рушійною силою на шляху до визнання керівництва та збільшення грошового капіталу.

Однак угамовувати притаманну вашому знаку Зодіаку пильність астрологи просто забороняють. Будьте уважними, підписуючи документи та укладаючи угоди, адже саме ваша пильність допоможе розпізнати серед багатьох ділових пропозицій угоди авантюрні та підступні, які націлені підірвати ваш професійний авторитет.

Погіршення здоров’я астрологи не прогнозують, проте саме в лютому варто почати загартовувати свій організм контрастним душем та посиленими тренуваннями.

На любовному фронті кардинальних змін очікувати не варто.

Сприятливі дні: 1, 4, 13, 20

1, 4, 13, 20 Несприятливі дні: 8, 16, 19, 25

Гороскоп для Лева

Випробувальний місяць очікує на Левів. Представникам цього знаку Зодіаку доведеться докласти неабияких зусиль, щоб втриматись на плаву – не кажучи вже про якусь позитивну динаміку в робочій сфері та особистому житті. Астрологи наполегливо радять у лютому стримувати своє бажання ділитися сокровенним з людьми, які вам не дуже близькі.

Зрозуміло, що з вашим темпераментом, енергією та бажанням всім про все розповісти на хвилі відвертості буде складно це зробити. Однак невміння бачити людей, яким не варто довіряти, може у лютому зіграти з вами злий жарт. Особливо це стосується тих, хто має власний бізнес або займає керівні посади.

Самопочуття у лютому буде досить стабільним. Побільше бувайте на свіжому повітрі: піші прогулянки сприятливо впливають на загальний стан здоров'я. У лютому астрологи наполегливо рекомендують розпрощатися з поганими звичками. Чому б і ні?

На любовному фронті буде все досить напружено. Нові зустрічі не принесуть очікуваного сімейного щастя, а довготривалі стосунки закінчаться раптово. Однак ситуацію можна кардинально змінити, якщо, звичайно, захотіти.

Сприятливі дні: 7, 15, 19, 21

7, 15, 19, 21 Несприятливі дні: 10, 16, 20, 27

Гороскоп для Діви

Місяць, який позбавлений будь-яких змін, – саме так його окреслюють астрологи для Дів у контексті професійному. За матеріальне становище перейматися, звичайно, не доведеться, позаяк цього місяця ваш гаманець контролюватиме Марс, який зробить все можливе, щоб він ставав товстішим.

Утім, про кар'єрне зростання, чи можливість виокремитися в колективі, і довести всім, що ви достойні більшого, можна забути. Не варто вистрибувати зі штанів і намагатися осягнути неосяжне, – цього місяця ваша завзятість не буде оціненою. Дозвольте собі у завершальний місяць зими "не бігти щодуху", а навпаки – насолодіться відчуттям розміреності та спокою.

Негативних змін у здоров'ї астрологи не прогнозують.

Дещо інша ситуація складатеметься у вашому особистому житті, і цей дисонанс змусить вас понервувати. Але перейматися точно не варто: за ваші амурні справи цього місяця відповідальна Венера, тому спекотний лютий вам гарантований.

Сприятливі дні: 4, 9, 11, 16

4, 9, 11, 16 Несприятливі дні: 1, 7, 15, 21

Гороскоп для Терезів

Радісний та легкий буде лютий для Терезів. Нічого дивного: в останній місць зими вас оберігатиме від невдач сам Сатурн. У робочій сфері довіряйте власній інтуїції, і не робіть вчинків зопалу, як і висновків про когось. Інколи сказане комусь у стані афекту є не завжди вчасним та потрібним, тому майте це на увазі.

Здоров'я у лютому буде досить стабільним, але пропити якийсь вітамінний комплекс, попередньо порадившись з лікарем, зайвим точно не буде. Почніть готувати свій організм до весни завчасно.

За особисте життя Терезів у лютому відповідальна Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках точно вистачатиме. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку сумувати також не доведеться. Хтозна, можливо, другий місяць нового року стане місяцем зустрічі вашого першого кохання.

Сприятливі дні: 1, 2, 10, 28

1, 2, 10, 28 Несприятливі дні: 8, 14, 19, 26

Гороскоп для Скорпіона

Останній місяць зими обіцяє бути щедрим на приємні сюрпризи та хороші звістки. У лютому астрологи радять навчитися правильно розподіляти час між роботою та дозвіллям, адже подальші успіхи залежатимуть від вашої продуктивності, тому збалансуйте темпоритм вашого життя. Робоча сфера буде досить стабільною: всі завдання вирішуватимуться без особливих на те зусиль, але якщо прагнете змін – доведеться попрацювати.

Здоров'я у лютому вас не турбуватиме. Утім, збалансувати харчування зайвим точно не буде. Від жирної їжі астрологи радять утриматися. Краще додайте в свій раціон побільше бобових та грибів.

На любовному фронті буде все досить стабільно та успішно.

Сприятливі дні: 3, 7, 11, 16

3, 7, 11, 16 Несприятливі дні: 2, 9, 15, 18

Гороскоп для Стрільця

Спокійний період очікує на Стрільців у лютому. Ваш вірний соратник цього місяця – Сонце – даруватиме багато енергії та сповнюватиме вас мотивацією на нові, ще більші звершення. У лютому астрологи радять уникати підозрілих особистостей, які викликають у вас сумніви та неоднозначність. Певно, вони прагнуть вас ошукати та зробити боляче.

Загальне самопочуття буде в нормі, але ранкову активність та вживання потрібної кількості води ніхто не відміняв.

Непростий період очікує Стрільців на любовному фронті. Ревнощі, непорозуміння та взаємні звинувачення витіснять усю романтику та світлість ваших стосунків. А головне – вони будуть позбавлені взаємоповаги та бажання чути його, або її. Астрологи радять не замовчувати проблему. Якщо не вдається самим розірвати замкнене коло, то зверніться по допомогу до сторонньої людини, але тільки незацікавленої, яка бачитиме дві сторони конфлікту. Зарадити проблемі точно можна, але чи хочете ви цього?

Сприятливі дні: 4, 9, 10, 19

4, 9, 10, 19 Несприятливі дні: 12, 16, 19, 24

Гороскоп для Козерога

Неоднозначний місяць очікує на Козерогів, адже стабільність в роботі затуманюватиметься непорозумінням з боку близьких для вас людей. Весь місяць вам намагатимуться нав'язати полярно інше бачення вашого життя, ніж воно є у вас. Астрологи радять абстрагуватися від подібного, і все ж йти до власної цілі, як би складно це робити не було.

Стан здоров'я цього місяця змусить вас понервувати, адже астрологи прогнозують загострення всіх хронічних хвороб. Головне не гаяти часу і оперативно звертатися до лікаря, який ще на початкових етапах хвороби спроможний їй зарадити без оперативного втручання.

На любовному фронті доленосних зустрічей зірки не пророкують, як, власне, і змін у стосунках з коханими.

Сприятливі дні: 3, 6, 10, 23

3, 6, 10, 23 Несприятливі дні: 1, 8, 15, 25

Гороскоп для Водолія

Складний період очікує на Водолія у лютому. Величезна кількість проблем, здавалося б давно забутих та вирішених, активізуються у вашому житті з новою силою. Залагоджувати їх, як запевняють астрологи, однозначно доведеться, адже вони ставатимуть причиною конфліктних ситуацій та непорозумінь.

У професійній діяльності вам не даватиме спокою Меркурій, який створюватиме усі можливі конфронтації, щоб у керівництва склалося хибне враження щодо вас. Проте засмучуватися не варто: на захист стане Сатурн, ваш вірний заступник у лютому. Його позитивна енергетика буде сповнювати вас силою для боротьби з труднощами та несправедливістю.

У лютому можливе погіршення здоров'я, тому похід до лікаря варто спланувати завчасно, і не чекати, коли це стане вимушеним кроком.

У справах амурних астрологи прогнозують романтичне знайомство, яке може змінити ваше життя.

Сприятливі дні: 1, 5, 19, 26

1, 5, 19, 26 Несприятливі дні: 10, 18, 20, 22

Гороскоп для Риби

Динамічний період очікує на Риб у лютому. Нові, неймовірні можливості відкриються перед носіями цього знака Зодіаку. Поставлені завдання на роботі ви будете вирішувати досить оперативно та результативно, адже Юпітер подарує вам максимум енергії та сил. Розпочата власна справа цього місяця буде не менш успішною, якщо ви знайдете добросовісних партнерів.

Уникайте підозрілих пропозицій, швидше за все вони авантюрні й спрямовані підірвати ваш авторитет. Для злагодженої роботи організму та чудового самопочуття астрологи радять навчитись балансувати між роботою та дозвіллям.

Особисте життя у лютому буде вражати своєю загадковістю. Багато охочих змагатимуться за вашу прихильність, однак головний покровитель цього знаку Венера – підкаже, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

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