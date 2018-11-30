Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Вихідні дні та свята 2019 в Україні – календар на рік

  • 151
Коли будуть свята та вихідні 2019 в Україні - фото 1
Коли будуть свята та вихідні 2019 в Україні

Календар свят 2019 в Україні передбачає додаткові вихідні для нас. То скільки днів ми відпочиватимемо в прийдешньому році? Зібрали для вас всі дати офіційних вихідних та затяжних вікендів у 2019-му.

Актуальний календар свят в Україні на 2019 рік передбачає 11 офіційних вихідних. На додачу, вихідними будуть і деякі робочі дні у випадку, коли державні свята випадуть на суботу-неділю або вівторок чи четвер (в останньому випадку робочі дні переноситимуться на суботу).

Це цікаво: Скільки буде вихідних новорічні свята

Усі вихідні дні в 2019 році

  • 1 січня – Новий рік;
  • 7 січня – православне Різдво Христове;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 28 квітня – Пасха;
  • 1 травня – День праці;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 16 червня – Трійця;
  • 28 червня – День Конституції України;
  • 24 серпня – День незалежності України;
  • 14 жовтня – День захисника України;
  • 25 грудня – католицьке Різдво Христове.

Календар вихідних на 2019 рік

Дата Свято День тижня
1.01 Новий рік Вівторок
7.01 Різдво Понеділок
8.03 Міжнародний жіночий день П'ятниця
28.04 Пасха Неділя
1.05 День праці Середа
9.05 День перемоги Четвер
16.06 Трійця Неділя
28.06 День Конституції П'ятниця
24.08 День Незалежності Субота
14.10 День захисника України Понеділок
25.12 Католицьке Різдво Середа

Унаслідок перенесення свят, які випадають на суботу-неділю, українці матимуть вихідні понеділки: 29 квітня – Великодній понеділок; 17 червня – Трійця; 26 серпня – понеділок після Дня Незалежності.

Для раціонального використання робочого часу Кабмін також рекомендує зробити вихідними перед- або післясвяткові робочі дні, а потім відпрацювати:

  • понеділок 31 грудня 2018 – відпрацювати у суботу 29 грудня 2018;
  • п'ятницю 10 травня – відпрацювати у суботу 17 травня.
Ось скільки буде вихідних у 2019 році - фото 291839
Ось скільки буде вихідних у 2019 році

Скороченими робочими днями будуть 7 березня, 30 квітня, 8 травня, 27 червня і 23 серпня.

Затяжні свята 2019

Через перенесення вихідних українці в 2019 році матимуть одразу кілька довгих вікендів:

  • Різдво – 5-7 січня;
  • Вихідні з нагоди Жіночого дня – 8-10 березня;
  • Великодень – 27-29 квітня;
  • Трійця – 15-17 червня;
  • День Конституції – 28-30 червня;
  • День незалежності України – 24-26 серпня;
  • Святкування Дня захисника України – 12-14 жовтня.
Відпочинок у 2019 році - фото 291840
Відпочинок у 2019 році

Читайте також: Так виглядатиме головна новорічна ялинка України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1978
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 563
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 834335
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна