На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вихідні дні та свята 2019 в Україні – календар на рік
-
- 151
Календар свят 2019 в Україні передбачає додаткові вихідні для нас. То скільки днів ми відпочиватимемо в прийдешньому році? Зібрали для вас всі дати офіційних вихідних та затяжних вікендів у 2019-му.
Актуальний календар свят в Україні на 2019 рік передбачає 11 офіційних вихідних. На додачу, вихідними будуть і деякі робочі дні у випадку, коли державні свята випадуть на суботу-неділю або вівторок чи четвер (в останньому випадку робочі дні переноситимуться на суботу).
Це цікаво: Скільки буде вихідних новорічні свята
Усі вихідні дні в 2019 році
- 1 січня – Новий рік;
- 7 січня – православне Різдво Христове;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 28 квітня – Пасха;
- 1 травня – День праці;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 16 червня – Трійця;
- 28 червня – День Конституції України;
- 24 серпня – День незалежності України;
- 14 жовтня – День захисника України;
- 25 грудня – католицьке Різдво Христове.
Календар вихідних на 2019 рік
|Дата
|Свято
|День тижня
|1.01
|Новий рік
|Вівторок
|7.01
|Різдво
|Понеділок
|8.03
|Міжнародний жіночий день
|П'ятниця
|28.04
|Пасха
|Неділя
|1.05
|День праці
|Середа
|9.05
|День перемоги
|Четвер
|16.06
|Трійця
|Неділя
|28.06
|День Конституції
|П'ятниця
|24.08
|День Незалежності
|Субота
|14.10
|День захисника України
|Понеділок
|25.12
|Католицьке Різдво
|Середа
Унаслідок перенесення свят, які випадають на суботу-неділю, українці матимуть вихідні понеділки: 29 квітня – Великодній понеділок; 17 червня – Трійця; 26 серпня – понеділок після Дня Незалежності.
Для раціонального використання робочого часу Кабмін також рекомендує зробити вихідними перед- або післясвяткові робочі дні, а потім відпрацювати:
- понеділок 31 грудня 2018 – відпрацювати у суботу 29 грудня 2018;
- п'ятницю 10 травня – відпрацювати у суботу 17 травня.
Скороченими робочими днями будуть 7 березня, 30 квітня, 8 травня, 27 червня і 23 серпня.
Затяжні свята 2019
Через перенесення вихідних українці в 2019 році матимуть одразу кілька довгих вікендів:
- Різдво – 5-7 січня;
- Вихідні з нагоди Жіночого дня – 8-10 березня;
- Великодень – 27-29 квітня;
- Трійця – 15-17 червня;
- День Конституції – 28-30 червня;
- День незалежності України – 24-26 серпня;
- Святкування Дня захисника України – 12-14 жовтня.
Читайте також: Так виглядатиме головна новорічна ялинка України
-
12:43Як буде виглядати оновлений Золотий глобус у 2019 році
-
12:29Вайлдер – Ф'юрі: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:47Ріта Ора "засвітила" сідниці не червоній доріжці
-
11:23Starbucks заборонив своїм клієнтам дивитися порно
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:51Microsoft оновив іконку Word вперше за 11 років
-
10:30Вихідні дні та свята 2019 в Україні – календар на рік
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
09:49Маск пообіцяв керівнику NASA не курити марихуану на публіці
-
09:21Настя Каменських порадувала шанувальників спокусливим знімком
-
08:50Стало відомо, кого оберуть хрещеними своєї дитини Меган Маркл і принц Гаррі
-
08:33На аукціоні у Нью-Йорку продали частки місячного ґрунту
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
07:50Яку погоду очікувати в Україні 30 листопада
-
07:33Фахівці назвали основні ознаки надлишку цукру в організмі
-
07:14Suzuki анонсувала маленький позашляховик Spacia
- 29 листопада
-
22:49Відомо, коли запрацює довгоочікувана функція в нових годинниках Apple Watch Series 4
-
22:17Перший робочий день: як сподобатися новим колегам
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
21:31Audi представила конкурента Tesla Model S
-
21:12Google Translate отримав оновлений дизайн: що змінилося
-
20:51П'ять вагомих причин щодня їсти капусту
-
20:22Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
- 29 листопада
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
15:24Як виглядає найкращий автомобіль для жінок
-
11:24Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада
-
08:54Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок
-
07:15Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада