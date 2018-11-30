Вихідні дні та свята 2019 в Україні – календар на рік

Коли будуть свята та вихідні 2019 в Україні

Календар свят 2019 в Україні передбачає додаткові вихідні для нас. То скільки днів ми відпочиватимемо в прийдешньому році? Зібрали для вас всі дати офіційних вихідних та затяжних вікендів у 2019-му.

Актуальний календар свят в Україні на 2019 рік передбачає 11 офіційних вихідних. На додачу, вихідними будуть і деякі робочі дні у випадку, коли державні свята випадуть на суботу-неділю або вівторок чи четвер (в останньому випадку робочі дні переноситимуться на суботу).

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Усі вихідні дні в 2019 році

1 січня – Новий рік;

7 січня – православне Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

28 квітня – Пасха;

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

16 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисника України;

25 грудня – католицьке Різдво Христове.

Календар вихідних на 2019 рік

Дата Свято День тижня 1.01 Новий рік Вівторок 7.01 Різдво Понеділок 8.03 Міжнародний жіночий день П'ятниця 28.04 Пасха Неділя 1.05 День праці Середа 9.05 День перемоги Четвер 16.06 Трійця Неділя 28.06 День Конституції П'ятниця 24.08 День Незалежності Субота 14.10 День захисника України Понеділок 25.12 Католицьке Різдво Середа

Унаслідок перенесення свят, які випадають на суботу-неділю, українці матимуть вихідні понеділки: 29 квітня – Великодній понеділок; 17 червня – Трійця; 26 серпня – понеділок після Дня Незалежності.

Для раціонального використання робочого часу Кабмін також рекомендує зробити вихідними перед- або післясвяткові робочі дні, а потім відпрацювати:

понеділок 31 грудня 2018 – відпрацювати у суботу 29 грудня 2018;

п'ятницю 10 травня – відпрацювати у суботу 17 травня.

Ось скільки буде вихідних у 2019 році

Скороченими робочими днями будуть 7 березня, 30 квітня, 8 травня, 27 червня і 23 серпня.

Затяжні свята 2019

Через перенесення вихідних українці в 2019 році матимуть одразу кілька довгих вікендів:

Різдво – 5-7 січня;

Вихідні з нагоди Жіночого дня – 8-10 березня;

Великодень – 27-29 квітня;

Трійця – 15-17 червня;

День Конституції – 28-30 червня;

День незалежності України – 24-26 серпня;

Святкування Дня захисника України – 12-14 жовтня.

Відпочинок у 2019 році

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