Китайська компанія займеться клонуванням котів

21 липня на світ з'явилося кошеня на прізвисько Часник, клоноване пекінською компанією Sinogene Biotechnology Company. За інформацією місцевих ЗМІ, Часник став першим успішно клонованим котом у Китаї (перша клонована у світі кішка народилася у кінці 2001 року).

"Після його успішного створення ми почнемо надавати офіційні послуги з клонування", – повідомив журналістам заступник директора компанії Чжао Цзяньпін.

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Клонування кішки або собаки вимагає культивування ембріона з клітини тварини перед імплантацією у матку сурогатної матері. Весь процес – від вилучення клітин до народження – займає не менше двох місяців, розповів Лай Лянсюе, науковий співробітник Китайської академії наук. При цьому на створення копії свого улюбленця доведеться витратити близько 35 тисяч доларів.

Часник і кішка, у якої були взяті клітини для клонування, виглядають абсолютно ідентично, проте мають різний характер. За словами фахівців, тривалість життя "копії" буде такою ж, як і у звичайної тварини. Також у планах компанії – використання штучного інтелекту або технології людино-машинного інтерфейсу: це дозволить перенести спогади та характерні риси "оригінальної" тварини її клону.

Так виглядає клонований Часник:

За словами Чжао Цзяньпін, кілька власників кішок вже забронювали послугу на випадок смерті своїх улюбленців. А оскільки два роки тому Sinogene успішно клонувала собаку по кличці Лун Лун, тепер компанія пропонує послуги і зі створення копій собак, вартість процедури – 54 тисячі доларів.

Попри те що багато представників наукового світу скептично ставляться до повсюдного впровадження клонування та генного редагування, технологія отримання декількох генетично ідентичних організмів не стоїть на місці: на початку року в Китаї на світ з'явилися п'ять клонів макаки зі зміненими генами.

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