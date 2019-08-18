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Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі

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Кіт Менні робить ідеальні селфі - фото 1
Кіт Менні робить ідеальні селфі

Нерідко в інтернеті можна зустріти сторінку, яка фактично належить не людині, а тварині. При чому такі мікроблоги користуються завидною популярністю серед користувачів соцмережі.

Цього кота звуть Менні, і він неймовірно популярний у мережі. Так, нещодавно в Instagram кіт підкорив понад 500 тисяч користувачів. Деякі блогери йдуть до такої кількості підписників роками, і не у всіх виходить.

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Пухнастик вміє робити селфі, і на відміну від людей, кожне його фото ідеальне! Тож не дивно, що деякі фотографії чотирилапого вже встигли стати мемом. Дивлячись його сторінку в соціальній мережі, з'являється відчуття, ніби він перебуває в паралельному світі, де сам керує своєю сторінкою. А ще видається, що у кота досить активне життя, він подорожує і обожнює пригоди.

Однак, секрет простий. Для того, щоб зробити фото, господар улюбленця використовує спеціальну камеру, яка має широкий кут. На знімках, Менні часто з'являється в компанії друзів, в основному це собаки. Може здатися, що він їхній ватажок.

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348500

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348501

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348502

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348503

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348504

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348505

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348506

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348507

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348508

Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі - фото 348509

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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