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Англійське подружжя розбагатіло завдяки голодному коту

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Кіт допоміг парі виграти мільйон - фото 1
Кіт допоміг парі виграти мільйон

Подружня пара виграла кругленьку суму в лотерею завдяки домашньому улюбленцю. А все через відсутність корму для кота.

Подружжя Хенкок з графства Ноттінгемшир в англійському містечку Менсфілд зірвала справжній джекпот у мільйон фунтів стерлінгів через свого кота. Як розповідають щасливці, Ендрю Хенкок приїхав додому після роботи і згадав, що не купив корм їхньому коту на прізвисько Тістечко.

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Тому він взяв пухнастика та поїхав на найближчу заправку, де вирішив випробувати вдачу та придбав квиточок у миттєвій лотереї. Коли чоловік перевірив виграш, то не міг повірити, адже йому пощастило виграти не 100 фунтів, а цілий мільйон. Такою хорошою звісткою Ендрю вирішив поділитись з дружиною і швидко поїхав додому. Найкумеднішим є те, що новоспечений мільйонер знову таки забув по корм для кота, який приніс йому вдачу.

"Ми дуже вдячні Тістечку. І пам'яті Енді, точніше її відсутності", – пожартувала дружина щасливчика у коментарі місцевим медіа. У планах подружжя чимало мандрівок світом, а також мобільний телефон для сина.

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Джерело: politeka.net
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