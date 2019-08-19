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Англійське подружжя розбагатіло завдяки голодному коту
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Подружня пара виграла кругленьку суму в лотерею завдяки домашньому улюбленцю. А все через відсутність корму для кота.
Подружжя Хенкок з графства Ноттінгемшир в англійському містечку Менсфілд зірвала справжній джекпот у мільйон фунтів стерлінгів через свого кота. Як розповідають щасливці, Ендрю Хенкок приїхав додому після роботи і згадав, що не купив корм їхньому коту на прізвисько Тістечко.
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Тому він взяв пухнастика та поїхав на найближчу заправку, де вирішив випробувати вдачу та придбав квиточок у миттєвій лотереї. Коли чоловік перевірив виграш, то не міг повірити, адже йому пощастило виграти не 100 фунтів, а цілий мільйон. Такою хорошою звісткою Ендрю вирішив поділитись з дружиною і швидко поїхав додому. Найкумеднішим є те, що новоспечений мільйонер знову таки забув по корм для кота, який приніс йому вдачу.
"Ми дуже вдячні Тістечку. І пам'яті Енді, точніше її відсутності", – пожартувала дружина щасливчика у коментарі місцевим медіа. У планах подружжя чимало мандрівок світом, а також мобільний телефон для сина.
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