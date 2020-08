Кіт, який намагається танцювати, підкорив мережу (відео)

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже їхній вигляд та поведінка часто викликають сміх та запитання. Не винятком став і цей кіт, який здивував своїми "танцями".

На платформі Reddit користувач з ніком badal_budha10 поділився кумедним відео з котом, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 87 тисяч балів та майже 600 коментарів. А все тому, що пухнастик дуже зосереджено повторює рухи лапками.

Як відзначив автор, так виглядають люди, коли намагаються вивчити якісь танцювальні рухи з онлайн-уроків. Тож не дивно, що коментатори почали доповнювати веселе відео можливими піснями. Ідеально для цього кота підійшли б один із саундтреків мультфільму "Мадагаскар", а саме пісня "I Like To Move It Move It" або ж "Gangnam Style". Повторити танці з них зовсім нелегко з першого разу.

