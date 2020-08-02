Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як потролити кота: кумедне відео з килимом

  • 32
Як потролити котів - фото 1
Як потролити котів

Тварини постійно підкорюють тренди інтернету своїм виглядом та поведінкою, і ці коти не стали винятком із правил. Щоправда, славу їм приніс саме господар, який знайшов новий спосіб розваг з пухнастиками. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком snickercbobw поділився кумедним відео з котами, яке піднялось у стрічку топів. За короткий час допис зібрав понад 4 тисячі балів, а все тому, що автор вигадав новий спосіб тролити своїх улюбленців.

І ще: Які профілі в Instagram стали популярнішими під час карантину

На ролику можна побачити двох котів, які спокійно бігають по килимі. Але цю милу картинку руйнує те, що господар періодично шурхає килимом, а тваринки від такої несподіванки епічно підстрибують на місці. Для розваг, особливо на карантині, багато фантазії не треба.

Synchronized syblings from r/StartledCats

Читайте також: Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 811
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1030
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2457421
Загрузка...
Новини