Як потролити кота: кумедне відео з килимом

Тварини постійно підкорюють тренди інтернету своїм виглядом та поведінкою, і ці коти не стали винятком із правил. Щоправда, славу їм приніс саме господар, який знайшов новий спосіб розваг з пухнастиками. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком snickercbobw поділився кумедним відео з котами, яке піднялось у стрічку топів. За короткий час допис зібрав понад 4 тисячі балів, а все тому, що автор вигадав новий спосіб тролити своїх улюбленців.

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На ролику можна побачити двох котів, які спокійно бігають по килимі. Але цю милу картинку руйнує те, що господар періодично шурхає килимом, а тваринки від такої несподіванки епічно підстрибують на місці. Для розваг, особливо на карантині, багато фантазії не треба.

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