Кіт, який працював у МЗС Британії, пішов на пенсію: чим він тепер займатиметься

Кіт Пальмерстон, який обіймав посаду мишолова в МЗС Великобританії з 2016 року, офіційно вийшов на пенсію. У твіттер-акаунті Пальмерстона розмістили документ з проханням про відставку. МЗС прохання задовольнило.

Заступник міністра закордонних справ Великобританії Саймон Макдоналд так відреагував на відставку Пальмерстона: "Думав, беру на роботу мишолова. А в результаті отримав медійний феномен, у якого 105 тисяч підписників у твіттері".

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"На це дерево я люблю вибиратися", – підписаний пост Пальмерстона у твіттері.

Here’s my favourite tree to climb pic.twitter.com/RXmbQxmSQz — Palmerston (@DiploMog) August 7, 2020

На час карантину Пальмерстона забрав до себе у заміський будинок один зі співробітників міністерства – кіт тепер залишиться у нього.

This is how you Humans sunbathe, right? pic.twitter.com/IULU1XGWmc — Palmerston (@DiploMog) July 22, 2020

Макдоналд зазначив, що коту "дуже сподобалося життя у сільській місцевості", і заявив, що в міністерстві будуть сумувати за ним – усі, крім мишей, що там живуть. Пальмерстону він побажав щасливої ​​пенсії.

Face masks



Face masks with dogs on them pic.twitter.com/CvKcccKPbG — Palmerston (@DiploMog) June 11, 2020

Тим часом у кота Ларрі, головного мишолова з Даунінг-стріт, поки немає ніяких планів на пенсію, і він як і раніше зайнятий роботою.

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