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Кіт, який працював у МЗС Британії, пішов на пенсію: чим він тепер займатиметься

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Кіт обіймав посаду мишолова з 2016 року - фото 1
Кіт обіймав посаду мишолова з 2016 року

Кіт Пальмерстон, який обіймав посаду мишолова в МЗС Великобританії з 2016 року, офіційно вийшов на пенсію. У твіттер-акаунті Пальмерстона розмістили документ з проханням про відставку. МЗС прохання задовольнило.

Заступник міністра закордонних справ Великобританії Саймон Макдоналд так відреагував на відставку Пальмерстона: "Думав, беру на роботу мишолова. А в результаті отримав медійний феномен, у якого 105 тисяч підписників у твіттері".

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"На це дерево я люблю вибиратися", – підписаний пост Пальмерстона у твіттері.

На час карантину Пальмерстона забрав до себе у заміський будинок один зі співробітників міністерства – кіт тепер залишиться у нього.

Макдоналд зазначив, що коту "дуже сподобалося життя у сільській місцевості", і заявив, що в міністерстві будуть сумувати за ним – усі, крім мишей, що там живуть. Пальмерстону він побажав щасливої ​​пенсії.

Тим часом у кота Ларрі, головного мишолова з Даунінг-стріт, поки немає ніяких планів на пенсію, і він як і раніше зайнятий роботою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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