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Кіт, який працював у МЗС Британії, пішов на пенсію: чим він тепер займатиметься
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Кіт Пальмерстон, який обіймав посаду мишолова в МЗС Великобританії з 2016 року, офіційно вийшов на пенсію. У твіттер-акаунті Пальмерстона розмістили документ з проханням про відставку. МЗС прохання задовольнило.
Заступник міністра закордонних справ Великобританії Саймон Макдоналд так відреагував на відставку Пальмерстона: "Думав, беру на роботу мишолова. А в результаті отримав медійний феномен, у якого 105 тисяч підписників у твіттері".
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"На це дерево я люблю вибиратися", – підписаний пост Пальмерстона у твіттері.
На час карантину Пальмерстона забрав до себе у заміський будинок один зі співробітників міністерства – кіт тепер залишиться у нього.
Макдоналд зазначив, що коту "дуже сподобалося життя у сільській місцевості", і заявив, що в міністерстві будуть сумувати за ним – усі, крім мишей, що там живуть. Пальмерстону він побажав щасливої пенсії.
Тим часом у кота Ларрі, головного мишолова з Даунінг-стріт, поки немає ніяких планів на пенсію, і він як і раніше зайнятий роботою.
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