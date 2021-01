Кішка 11 днів жила в аеропорту Нью-Йорка: як пухнаста туди потрапила

Тейлор Лі з Нью-Йорка збиралася летіти до Каліфорнії з аеропорту Ла-Гуардія. У поїздку вона взяла з собою чорно-білу кішку Муджі. Під час огляду в пункті контролю Тейлор попросили дістати тварину з переноски, щоб пройти через металошукач. Муджі запанікувала, вкусила господиню і втекла.

Кішка попрямувала до квиткової каси та перестрибнула через ваги для багажу. Співробітники аеропорту намагалися її зловити, налякавши Муджі ще більше.

"Я боялася, що вона застрибне на конвеєр", – зізналася Лі. Але кішка пролізла в отвір на стелі та відмовилася виходити.



Кішка злякалася співробітників аеропорту та заховалася в отворі на стелі

Працівники Ла-Гуардії розставили "пастки" з тунцем, а Тейлор відклала рейс на наступний день. Вона сподівалася, що Муджі повернеться. Але кішка так і не з'явилася, тож її господині довелося летіти одній.

Дні йшли, а новин з аеропорту не було. Тоді Лі опублікувала прохання про допомогу на фейсбуці. З нею зв'язалися волонтери зоозахисної групи Where Is Jack? Inc., які стежать за безпекою авіаперевезень домашніх тварин. Група названа на честь кота Джека, який у 2011 році втік зі свого розплідника й 2 місяці блукав у будівлі аеропорту імені Джона Кеннеді.



Допомогти виманити пухнасту змогли волонтери зоозахисної групи

Волонтери домоглися, щоб до пошуків Муджі залучили собаку-шукача. Золотистий ретрівер на прізвисько Еббі дала зрозуміти, що кішка все ще у стелі. Вона була над технічним приміщенням поряд з квитковою касою.

Тейлор терміново вилетіла до Ньй-Йорка. Вона виманювала кішку її улюбленим кормом, але безрезультатно. Лише на 11 день вдалося заманити Муджі у пастку. Тварину обстежили у ветклініці. Зараз з кішкою все гаразд, вона обійшлася переляком. Тейлор вважає, що подія зміцнила її зв'язок з Муджі, хоч це був і травматичний досвід для обох.



Тейлор і Муджі після цього не можуть натішитися компанії одна одної

