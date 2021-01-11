Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Кіт, який дорвався до котячої м'яти, розсмішив мережу (відео)

  • 0
Кіт під котячою м'ятою - фото 1
Кіт під котячою м'ятою

Чимало власників котів інколи вирішують порозважати своїх домашніх улюбленців котячою м'ятою, але ця жінка зробила велику помилку. Ось чому не можна відкривати всю банку перед пухнастиком!

На платформі Reddit користувачка з ніком chocolat_ice_cream поділилась епічним відео зі своїм котом, яке за лічені години зібрало понад 57 тисяч балів та майже 2 тисячі коментарів. А все тому, що дівчина доволі наївно вирішила, що у її улюбленця є серйозна сила волі.

І ще: Гладити ось так: кумедна видра стала зіркою мережі (відео)

"Я дозволю коту обнюхати банку з котячою м'ятою, що ж може піти не так", – відзначила авторка. Вона також додала прохання опублікувати відео з оригінальним звуком, на якому чути, яка серйозна боротьба відбувається між людиною та котом, який втратив контроль.

I will let my cat sniff the whole pot of cat crack, WCGW? from r/Whatcouldgowrong

Читайте також: Хлопець застукав кота на гарячому і тепер йому важко чистити зуби (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 60690
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 724
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2752720
Загрузка...
Новини