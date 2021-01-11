Кіт, який дорвався до котячої м'яти, розсмішив мережу (відео)

Чимало власників котів інколи вирішують порозважати своїх домашніх улюбленців котячою м'ятою, але ця жінка зробила велику помилку. Ось чому не можна відкривати всю банку перед пухнастиком!

На платформі Reddit користувачка з ніком chocolat_ice_cream поділилась епічним відео зі своїм котом, яке за лічені години зібрало понад 57 тисяч балів та майже 2 тисячі коментарів. А все тому, що дівчина доволі наївно вирішила, що у її улюбленця є серйозна сила волі.

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"Я дозволю коту обнюхати банку з котячою м'ятою, що ж може піти не так", – відзначила авторка. Вона також додала прохання опублікувати відео з оригінальним звуком, на якому чути, яка серйозна боротьба відбувається між людиною та котом, який втратив контроль.

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