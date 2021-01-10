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Хлопець застукав кота на гарячому і тепер йому важко чистити зуби (відео)

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Підступний кіт - фото 1
Підступний кіт

Домашні улюбленці постійно стають зірками інтернету, адже лише їх вигляд чи поведінка можуть за кілька секунд викликати шквал різних емоцій. так трапилось і з цим котом, який точно перейшов на новий рівень стосунків зі своїм власником.

На платформі Reddit користувач з ніком SangfroidKilljoy поділився епічним відео зі своїм котом, яке стрімко підкорює тренди мережі. За короткий час допис зібрав понад 31 тисячу балів та більше як 500 коментарів. А все тому, що автор упіймав свого домашнього улюбленця прямісінько на місці злочину – у ванній.

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"Я став свідком цього сьогодні вранці. І я не сумніваюсь, що це повторюється, коли я не бачу", зазначив хлопець. І справді, на відео можна помітити кота, який використовує зубну щітку майже за призначенням. Як жартують коментатори, їхні стосунки вийшли на новий рівень, а от хлопець тепер має купити нову щітку та добряче її сховати.

I witnessed THIS this morning and I have no doubt it's been going on without me noticing. from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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