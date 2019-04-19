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Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)

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Класичні казки на новий лад - фото 1
Класичні казки на новий лад

Ви знаєте ці історії з дитинства. Але, напевно, ніколи не задумувалися, що на ці сюжети можна поглянути під іншим кутом. Пропонуємо вам нову дорослу версію класичних казок.

Контент тільки для дорослих! Не радимо перегляд особам зі слабкою психікою. Якщо ви не готові до приголомшливої інформації про своїх улюблених персонажів, то вам не варто читати далі. Ми попередили...

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Вовк і семеро козенят

Казка про те, як...

Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+) - фото 322168

...гуляща мати-одиначка Коза збрехала сімом своїм невідь від кого нагуляним дитинчатам, що йде до лісу їсти шовкову травицю, пити холодну водицю. Сама ж подалася на пошук нових любовних пригод. Внаслідок цього нещасні козенята ледь не стали жертвами одного з її чисельних коханців. Дізнавшись, що Коза знову наставила йому роги, той розлютився і став ломитися в її дім, щоб помститися лярві.

Принцеса на горошині

Казка про те, як...

Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+) - фото 322157

...через свою фригідність і блюзнірське придворне виховання Принцеса не могла привернути до себе сексуального партнера і, на свій сором, до шістнадцяти років залишилася дівчиною. Тому їй спалося так самотньо і неспокійно, що відчувала навіть горошину під безліччю пухових перин.

Колобок

Казка про те, як...

Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+) - фото 322158

...носій СНІДу верткий Колобок протягом невеличкого часу мав справу з дідом, потім з бабою, потім із зайцем, потім із вовком, потім із ведмедем, й щоразу йому вдавалося втекти від своїх партнерів, аж поки не напав на лисичку – медичну сестричку.

Білосніжка

Казка про те, як...

Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+) - фото 322167

...юна секс-працівниця красунька Білосніжка співмешкала водночас із сімома гномами (Як відомо, гномами іменують швейцарських банкірів). Ті були маленькі на зріст, старі й потворні, зате розплачувалися з нею за любов конвертованою валютою.

Попелюшка

Казка про те, як...

Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+) - фото 322154

...лімітчиці Попелюшці через її спритність вдалося влаштуватися в столиці служницею в заможній родині. Після деяких пригод їй пощастило здійснити заповітну мрію кожної дівчини – пробратися до палацу й провести ніч із самим принцом. Проте у найпікантніший момент вона була вимушена так спішно відступити з королівських покоїв, що поспіхом залишила там деталь свого туалету.

Червона Шапочка

Казка про те, як...

Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+) - фото 322152

...запеклий статевий хижак Вовк настільки сексуально озвірився, що ладен був втамувати свою хіть з ким завгодно, не зважаючи на вік партнерки. Так, він одразу жив із малоліткою Червоною Шапочкою та її бабусею, за що був зарізаний їхніми попередніми коханцями – групою лісорубів-браконьєрів.

Троє поросят

Казка про те, як...

Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+) - фото 322159

...троє маленьких, але вкрай морально розбещених поросятка Ніф-Ніф, Наф-Наф і Нуф-Нуф мали зв’язок один з одним. Цей ганебний факт вони всіляко намагалися приховати від інспектора дитячої кімнати поліції Вовка, який прагне потрапити до їхньої хатинки й викрити юних збоченців.

Рукавичка

Казка про те, як...

Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+) - фото 322160

...гультяйська компанія звірят у складі мишки-шкряботушки, жабки-скрекотушки, зайчика-побігайчика, лисички-сестрички, вовчика-братика, кабана-іклана та ведмедя-наброди влаштували кубло під назвою "Рукавичка" де і вдень і вночі безсоромно займалися розпустою.

До теми: Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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