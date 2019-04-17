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Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
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Секс – один з лідерів серед тем для жартів. Це не дивно, адже інтимні стосунки становить велику частку нашого життя. Читайте далі народні кумедні оповідки про секс.
У багатьох фольклорних піснях оспівані стосунки між чоловіками та жінками, а у народних жартах цій темі приділяють ще більше уваги. Читайте сороміцькі анекдоти з першого українського еротичного журналу "Лель" та надривайте свої животи від сміху!
І ще: Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок
***
– Мені все в тобі подобається, і зовнішність, і хода, і розум, – говорить чоловік молодій дружині.
– А що найбільше цінуєш в мені ти?
– Твій смак, любий.
***
– Ви не знаєте, що то за страховисько йде?
– Моя дружина.
– Даруйте, я сказав дурницю.
– Та ні, це я вчинив дурницю.
***
Я хочу розлучитися з чоловіком, – звертається молода жінка до адвоката, – Він геть втратив інтерес до сім'ї, навіть не є батьком нашої останньої дитини.
***
***
– Мамо, а тато у молоді роки скромним був?
– Звичайно, інакше ти мав би років на три більше.
***
Чоловік: Сьогодні я повернуся додому пізно.
Дружина: Чи можу я твердо на це розраховувати?
***
– Маріє, що ти думаєш про чоловіків?
– Усі вони однакові, тільки зарплата різна.
***
***
– Чи може жінка зробити чоловіка мільйонером?
– Звичайно. Якщо він до зустрічі з нею був мільярдером.
***
– Чому ви розлучаєтеся?
– О, мій чоловік така нетактовна людина! Лежимо ми з моїм другом Жаном, а він заходить до спальні й запрошує пити каву!
***
– Любий, ти що привіз з Парижа?
– Не знаю, я ще не був у лікаря.
***
***
Зустрілися два приятелі.
– Вчора зустрів у трамваї твою дружину. Вона мені такий анекдот розповіла, що я ледве з ліжка не впав!
***
Дві подруги:
– Порадь, дорогенька, за кого із двох женихів мені вийти: один – крадій, а другий – жодної спідниці не пропустить...
– Як на мене: хай краще двічі зґвалтують, ніж один раз обкрадуть.
***
– Милий, ти мене любиш? – питає дівчина хлопця, з яким займається коханням.
– А я що, по-твоєму, роблю?
***
***
***
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