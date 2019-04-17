Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)

Секс – один з лідерів серед тем для жартів. Це не дивно, адже інтимні стосунки становить велику частку нашого життя. Читайте далі народні кумедні оповідки про секс.

У багатьох фольклорних піснях оспівані стосунки між чоловіками та жінками, а у народних жартах цій темі приділяють ще більше уваги. Читайте сороміцькі анекдоти з першого українського еротичного журналу "Лель" та надривайте свої животи від сміху!

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– Мені все в тобі подобається, і зовнішність, і хода, і розум, – говорить чоловік молодій дружині.

– А що найбільше цінуєш в мені ти?

– Твій смак, любий.

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– Ви не знаєте, що то за страховисько йде?

– Моя дружина.

– Даруйте, я сказав дурницю.

– Та ні, це я вчинив дурницю.

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Я хочу розлучитися з чоловіком, – звертається молода жінка до адвоката, – Він геть втратив інтерес до сім'ї, навіть не є батьком нашої останньої дитини.

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– Мамо, а тато у молоді роки скромним був?

– Звичайно, інакше ти мав би років на три більше.

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Чоловік: Сьогодні я повернуся додому пізно.

Дружина: Чи можу я твердо на це розраховувати?

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– Маріє, що ти думаєш про чоловіків?

– Усі вони однакові, тільки зарплата різна.

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– Чи може жінка зробити чоловіка мільйонером?

– Звичайно. Якщо він до зустрічі з нею був мільярдером.

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– Чому ви розлучаєтеся?

– О, мій чоловік така нетактовна людина! Лежимо ми з моїм другом Жаном, а він заходить до спальні й запрошує пити каву!

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– Любий, ти що привіз з Парижа?

– Не знаю, я ще не був у лікаря.

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Зустрілися два приятелі.

– Вчора зустрів у трамваї твою дружину. Во­на мені такий анекдот розповіла, що я ледве з ліжка не впав!

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Дві подруги:

– Порадь, дорогенька, за кого із двох женихів мені вийти: один – крадій, а другий – жодної спідниці не пропустить...

– Як на мене: хай краще двічі зґвалтують, ніж один раз обкрадуть.

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– Милий, ти мене любиш? – питає дівчина хлопця, з яким займається коханням.

– А я що, по-твоєму, роблю?

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