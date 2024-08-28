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Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
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На YouTube є група людей, які об'єдналися навколо відео про відкачування води зі смартфона. Розповідаємо, що це таке та чи працює воно насправді.
Найпоширеніша порада для тих, хто намочив телефон, – покласти його в рис. Це настільки популярний спосіб, що має власну сторінку у Вікіпедії. Що робити, якщо у вас немає під рукою рису або цей спосіб не працює? Що ж, на YouTube є відео, яким люди клянуться, що він сушить їхні телефони.
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The Verge вирішив дослідити, наскільки легітимним є це відео і чому воно здатне виконати завдання, яке донедавна краще було залишити мисці з рисом. Відео триває 2 хвилини і 7 секунд, і воно відтворює гудіння, яке може змусити ваш телефон трохи вібрувати.
Люди, які залишили коментарі під відео, не можуть перестати захоплюватися тим, як добре це працює щоразу, коли вони намочують телефон. Отже, яке ж магічне заклинання виконує це відео, щоб висушити ваш телефон?
Насправді, це не магія, а наука. Звук був ретельно спроєктований, щоб генерувати рух повітря, достатньо сильний, щоб виштовхнути краплі рідини з динаміка. Так само працює функція викидання води в Apple Watch.
Це відео буцімто виштовхує воду зі смартфонів: дивіться
Співробітники The Verge та iFixit були трохи скептично налаштовані щодо того, наскільки добре буде працювати сторонній звук, не налаштований спеціально для різних телефонів, тому вони протестували його на чотирьох телефонах: iPhone 13, Pixel 7 Pro, Pixel 3 та Nokia 7.1.
Телефони спочатку замочили в ультрафіолетовій ванні приблизно на хвилину, після чого постукали по них, щоб випустити трохи води, а потім відтворили на них відео з випусканням води. Телефони залишили на ніч, а потім перевірили, де залишилися залишки УФ-барвника, щоб з'ясувати, в яких місцях все ще була рідина.
Результати виявилися неоднозначними. Pixel 7 Pro був повністю сухим, Nokia 7.1 ледве вижив, а iPhone 13 і Pixel 3 були десь посередині.
Команда також зняла крупним планом динамік кожного з телефонів, і на ньому видно, як вони випускають рідину. Коротко кажучи, відео дійсно працює, але не обов'язково бездоганно. Хоча воно може видалити краплі навколо динаміка, воно не матиме жодного впливу на інші місця проникнення, такі як USB-порт та слот для SIM-карти.
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Крім того, незалежно від того, наскільки ідеально працює відео, краще не брати телефон з собою в душ і не тримати його під рукою, коли ви миєте посуд, оскільки захисний екран телефону з часом стає менш стійким до води.
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