На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Apple значно скоротить виробництво одного смартфона з лінійки iPhone 16
-
- 27
Очікується, що майбутня серія iPhone 16 дебютує 10 вересня цього року. Якщо, звичайно, це не черговий інформаційний вкид.
Але як виглядатиме суміш Pro і непрофесійних моделей? Що ж, The Elec отримав інформацію про ланцюжок поставок, яка розкриває виробничі плани Apple.
Читайте також: Інсайдер розкрив дату презентації нових iPhone 16
Спочатку OEM-виробник випустить близько 90,1 мільйона iPhone, що трохи більше, ніж торік – 86,2 мільйона. Як і раніше, компанія планує випустити більше моделей Pro Max, які складуть 37% від загальної кількості, або іншими словами, 33,2 мільйона одиниць.
Це значно більше, ніж торішні 24,2 мільйона iPhone 15 Pro Max. Очікується, що звичайних 16 Pro буде продано 26,6 мільйона (30%), у порівнянні з торішніми 21,8 мільйонами моделей 15 Pro.
Непрофесійні варіанти складуть 33% від загального обсягу виробництва, при цьому стандартний iPhone 16 побачить скромне зростання з 21,8 мільйона одиниць до 24,5 мільйона (27%), тоді як iPhone 16 Plus буде випущено лише 5,8 мільйона (6%). Це єдина модель, яка зазнає скорочення. Для порівняння, плановий обсяг виробництва iPhone 15 Plus торік становив 8,5 мільйона.
Apple ставить на Pro та Pro Max / Фото з відкритих джерел
Звичайно, плани завжди можуть змінюватися залежно від попиту, але очевидно, що попит на модель Plus знижується з кожним роком, тому чутки про те, що Apple в майбутньому замінить її іншим варіантом iPhone, можуть виявитися правдою.
Це цікаво: Чого очікувати від презентації Apple: якими можуть бути майбутні iPhone 16
Збільшення виробництва iPhone 16 Pro і 16 Pro Max свідчить про зростання доходів Apple, оскільки це найдорожчі моделі з портфоліо компанії, які можуть приносити більший прибуток.
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify
-
09:19Гороскоп на вересень 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку