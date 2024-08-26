Apple значно скоротить виробництво одного смартфона з лінійки iPhone 16

Очікується, що майбутня серія iPhone 16 дебютує 10 вересня цього року. Якщо, звичайно, це не черговий інформаційний вкид.

Але як виглядатиме суміш Pro і непрофесійних моделей? Що ж, The Elec отримав інформацію про ланцюжок поставок, яка розкриває виробничі плани Apple.

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Спочатку OEM-виробник випустить близько 90,1 мільйона iPhone, що трохи більше, ніж торік – 86,2 мільйона. Як і раніше, компанія планує випустити більше моделей Pro Max, які складуть 37% від загальної кількості, або іншими словами, 33,2 мільйона одиниць.

Це значно більше, ніж торішні 24,2 мільйона iPhone 15 Pro Max. Очікується, що звичайних 16 Pro буде продано 26,6 мільйона (30%), у порівнянні з торішніми 21,8 мільйонами моделей 15 Pro.

Непрофесійні варіанти складуть 33% від загального обсягу виробництва, при цьому стандартний iPhone 16 побачить скромне зростання з 21,8 мільйона одиниць до 24,5 мільйона (27%), тоді як iPhone 16 Plus буде випущено лише 5,8 мільйона (6%). Це єдина модель, яка зазнає скорочення. Для порівняння, плановий обсяг виробництва iPhone 15 Plus торік становив 8,5 мільйона.



Apple ставить на Pro та Pro Max / Фото з відкритих джерел

Звичайно, плани завжди можуть змінюватися залежно від попиту, але очевидно, що попит на модель Plus знижується з кожним роком, тому чутки про те, що Apple в майбутньому замінить її іншим варіантом iPhone, можуть виявитися правдою.

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Збільшення виробництва iPhone 16 Pro і 16 Pro Max свідчить про зростання доходів Apple, оскільки це найдорожчі моделі з портфоліо компанії, які можуть приносити більший прибуток.