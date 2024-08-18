Google Pixel 9 Pro XL потрапив до рук "руйнівника смартфонів": чи витримав він

Днями Google нарешті офіційно представила сімейство Pixel 9, після кількох місяців витоків. А тепер Pixel 9 Pro XL пройшов справжній "краш-тест".

Він став учасником звичайного "тесту на міцність", який провів Зак з YouTube-каналу JerryRigEverything. Гайда дивитись, чи впорався смартфон.

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Pixel 9 Pro XL поставляється в новому стилі коробки, а також має новий дизайн, з пласкими боками і величезним 3,5-міліметровим виступом камери. Екран телефону вкритий склом Gorilla Glass Victus 2, яке дряпається на рівні 6 за шкалою твердості Мооса, з більш глибокими борозенками, починаючи з рівня 7.

Рамка, звичайно ж, металева, з пластиковими вирізами для антен. По краях і на правому торці – металеві рамки для камер, а над самими камерами, звісно ж, скло.

Як Google Pixel 9 Pro XL проходив тест на міцність: дивіться відео

Екран витримує нагрівання запальничкою протягом 30 секунд без жодних пошкоджень, що не так часто трапляється. Нарешті, тест на згинання. Pixel 9 Pro XL без проблем витримує згинання з обох боків, і, таким чином, проходить тест на міцність з блискучими результатами.

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Тож можемо сказати, що Google вдалось зробити надійний смартфон. Принаймні переживати, що він зігнеться у вашій кишені, коли ви раптом присядете, не варто.