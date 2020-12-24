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Чим католицьке Різдво відрізняється від православного: інфографіка
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Різдво відзначають християни всього світу. Але чому частина вірян святкує католицьке Різдво 25 грудня, а частина – 7 січня? Що спільного, а що відмінного має свято у християн східного та західного обрядів? Дізнайтеся далі в матеріалі!
Різдво Христове – одне із найважливіших християнських свят. Католики відзначають його 25 грудня, а через два тижні після цього – 7 січня – і християни східного обряду.
До теми: Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
Різдво знаменує народження Ісуса Христа, який прийшов на Землю врятувати людство. Саме цей день поділив історію на "до" і "після" – від народження Христа почалось сучасне літочислення під назвою "наша ера".
Чим відрізняється Різдво західного обряду від східного
Дата. Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а от віряни східного обряду – з 6 на 7 січня. Відзначимо, що дата святкування Різдва у всіх однакова, різниця лише у системі літочислення – західні церкви відзначають Різдво за Григоріанським календарем, а східні – за Юліанським, де 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.
Важливість свята. Для Заходу народження Христа – найважливіше релігійне свято у календарі, коли для Сходу важливішим за Різдво є Великдень. На додачу, Різдво для католицького світу символізує родинне свято, для православних і греко-католиків це передусім – духовне свято.
Піст перед Різдвом у християн західного обряду не такий суворий, як у православних. Католики та протестанти перед Різдвом мають Адвент – місяць в очікуванні свята, протягом якого люди намагаються більше часу приділяти духовному життю, родині.
В обох християнських громад є Святвечір – святкова вечеря з пісних страв. Католики починають частування з оплаток або гостій – тонких хлібних пластин, якими причащають парафіян у церкві. У східному обряді частування починають з куті.
У православних і греко-католиків на Різдво є одне нічне богослужіння, у якому одразу правлять Велике Повечір'я, Утреню та Літургію. Натомість у вірян західного обряду служать три різдвяні меси окремо – вночі, вранці та вдень, що символізує народження Спасителя у лоні Отця, у череві Матері Божої та народження Ісуса у душі кожного християнина.
25 грудня у більшості вірян західного обряду головною різдвяною стравою є запечена індичка або качка. Також чимало християн готують так званий різдвяний пудинг. Такі традиції поширені у США, Великобританії, Німеччині, Франції, Греції та інших країнах.
На Різдво католики та протестанти дарують усім подарунки, які кладуть під ялинку чи у шкарпетки від Санти Клауса чи Святого Миколая. До слова, вони прикрашають не лише ялинку, а й увесь дім. Обов'язково у декоруванні має бути різдвяний вінок та омела, під якою усі обмінюються поцілунками.
Спільним для обох обрядів є колядування. Та у католиків це не так поширено, як у православних і греко-католиків, і вони, зазвичай, колядують у родинному колі. Натомість віряни східного обряду йдуть колядувати в кожну хату – так колядники приносять звістку про народження Сина Божого, який спасе світ.
Католицьке і православне Різдво – у чому різниця:
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