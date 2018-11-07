Картопля фрі без шкоди для здоров'я: вагомі причини купити мультипіч

Картопля фрі – чи не найулюбленіша страва більшості сучасних дітей і дорослих. І все було б не так сумно, якби не кількість олії, яка використовується для її приготування. Радіо МАКСИМУМ розповість вам, як приготувати корисну картоплю фрі та чому варто придбати мультипіч.

Що таке мультипіч?

Якщо ви пам'ятаєте аерогрилі, які кілька років тому рекламували з телеекранів, то перед нами їхнє оновлене бачення. Мультипіч – пристрій, який дозволяє не лише випікати, а й смажити. Причому останнє відбувається при використанні мінімальної кількості олії.

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Для порівняння, під час приготування картоплі фрі потрібно на 80% менше олії, ніж при використанні фритюрниці.

Який принцип дії мультипечі?

Мультипіч – кухонний пристрій, який має чашу, в якій готуються продукти. Над нею ж розміщені ТЕН (нагрівальний елемент), а також вентилятор (він розганяє гаряче повітря всередині для рівномірного приготування їжі).

Що це нам дає? Передовсім, ми отримуємо пристрій, який готує страви так, щоб нічого не пригоріло. Наявність конвекції дозволяє здобі краще підніматися, а м'ясним стравам отримувати рівномірну золоту скоринку. Чаші мультипечей спроектовані так, щоб потоки гарячого повітря буквально огортали продукт, який готується.

Мультипіч – компактна заміна звичайній духовці / Which

Особливості мультипечі

Передовсім, варто знати, що мультипіч – пристрій доволі компактний. По своїх габаритах вона не сильно більша за мультиварку. це підійде для тих, у кого на кухні не знайшлося місце для повноцінної духової печі, але бажання випікати не зникло.

У залежності від функціонала мультипіч уміє: смажити, випікати, варити, готувати на пару, готувати страви на грилі.

Не варто забувати й про те, що мультипіч, як і будь-який автоматичний пристрій, не потребує вашого втручання. Це дозволить суттєво зекономити час, адже ця кухонна помічниця все зробить самостійно.

На що звернути увагу при виборі мультипечі?

Розмір. На ринку можна знайти як надзвичайно компактні моделі, так і пристрої, які підійдуть для приготування страв для великої сім'ї. Звичайно ж, якщо порівнювати з традиційною пічкою – мультипіч буде мати значно менший корисний об'єм. Тим не менше, є й такі моделі, які можуть без проблем спекти цілу курку, до прикладу.

Функціонал. Базові моделі вміють лише смажити та випікати. Також передбачена можливість приготування м'яса та овочів на грилі. Більш просунуті та універсальні моделі цілком можуть замінити вам мультиварку, пароварку та інші дрібні кухонні пристрої.

Що вміє готувати мультипіч / Catch The Deal

Наявність додаткових аксесуарів. Якщо мультипіч обирається, як заміна більшій частині побутових пристроїв – зверніть увагу на наявність усіляких форм для випікання, решіток для приготування картоплі фрі або інших аксесуарів, які перетворять вашу мультипіч у повноцінний комбайн з приготування їжі.

Вартість. Цей пункт неможливо обійти стороною, адже будь-який пристрій має коштувати розумних грошей. Тому, якщо ви не впевнені в тому, що будете використовувати мультипіч – не беріть одну з найдорожчих моделей. Є всі шанси, що ви використаєте її лише один раз.

Картопля фрі у мультипечі

Інгредієнти:

500 грамів картоплі

1 столова ложка олії

1/2 ч. л. солі

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Рецепт картоплі фрі / BBC

Рецепт приготування картоплі фрі у мультипечі:

Картоплю очищаємо. Нарізаємо рівними смужками товщиною 5 мм. Перемішуємо з олією. Викладаємо на решітку мультипечі. Розігріваємо пристрій до 160 градусів. Ставимо картоплю в піч на 15 хвилин. Після цього перемішуємо картоплю та ставимо ще на 5 хвилин при температурі 190 градусів (для того, щоб картопля отримала рум'яну скоринку). Витягаємо картоплю та солимо. Подаємо з улюбленим соусом і свіжими овочами. Смачного!

Складність приготування (2/10), витрачений час 30 хвилин.

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