Карантинні зони в Україні змінились: у яких областях найсуворіші обмеження

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон в Україні. Станом на 20 січня жодна область не потрапила ні до "зеленої", ні до червоної зони, а у кількох спостерігається негативна динаміка за рівнем захворюваності.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. До списку "зелених" не потрапив ніхто, однак в одній з областей вже ініціюють введення обмежень "червоної "зони.

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Глава МОЗ Олег Ляшко повідомив, що міністерство вже направило подання про введення "червоної" зони в Івано-Франківській області, оскільки там спостерігається найгірший стан справ з захворюваністю на COVID-19.

За словами міністра, "червоний" рівень передбачає роботу закладів, готелів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків та спортзалів тільки для вакцинованих осіб або для тих, хто зробив тест за 72 години.

Поки що Івано-Франківська область перебуває у "помаранчевій" зоні разом з 6 іншими, серед яких Сумська, Рівненська, Чернівецька, Львівська, Житомирська та Тернопільська. Решта областей перебуває у "жовтій зоні".

Нагадаємо, що у "жовтій" зоні заборонено:

робота закладів освіти, де вакциновано менше ніж 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота закладів громадського харчування (окрім доставки);

робота кіно, театрів та інших закладів культури;

робота спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщенням (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжнародні та міжобласні перевезення.

Важливо: всі ці обмеження не діятимуть, якщо працівники та відвідувачі мають хоча б один з цих документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (дійсні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (дійсний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (дійсне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (дійсний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (дійсний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (дійсний105 днів із дати встановлення діагнозу).

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