Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 20 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​18 479 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 18 479 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 111 137​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 332 435 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 799 382 Одужали 3 571 782 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 993 075 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 270 520 Померли 98 843

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 965 Волинська область 293 Дніпропетровська область 455 Донецька область 556 Житомирська область 820 Закарпатська область 482 Запорізька область 230 Івано-Франківська область 2 777 Кіровоградська область 96 Київ 1 409 Київська область 534 Львівська область 1 440 Луганська область 237 Миколаївська область 216 Одеська область 944 Полтавська область 679 Рівненська область 669 Сумська область 1 137 Тернопільська область 1 149 Харківська область 931 Херсонська область 191 Хмельницька область 768 Черкаська область 405 Чернівецька область 694 Чернігівська область 406

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-01-2022:

Захворіли 326 885 054 Одужали 266 491 056 Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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