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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 20 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​18 479 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 18 479 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 111 137​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 332 435 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 799 382

Одужали

 3 571 782

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 993 075

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 270 520

Померли

98 843

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

965

Волинська область

293

Дніпропетровська область

455

Донецька область

556

Житомирська область

820

Закарпатська область

482

Запорізька область

230

Івано-Франківська область

2 777

Кіровоградська область

96

Київ

1 409

Київська область

534

Львівська область

1 440

Луганська область

237

Миколаївська область

216

Одеська область

944

Полтавська область

679

Рівненська область

669

Сумська область

1 137

Тернопільська область

1 149

Харківська область

931

Херсонська область

191

Хмельницька область

768

Черкаська область

405

Чернівецька область

694

Чернігівська область

406

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-01-2022:

Захворіли 326 885 054
Одужали

266 491 056
Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

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