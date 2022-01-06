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Бустерна доза вакцини проти COVID-19: хто і як може її отримати

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Бустерна доза вакцини: все, що потрібно знати - фото 1
Бустерна доза вакцини: все, що потрібно знати

В Україні офіційно дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Кому можна щепитись нею та через скільки часу – читайте далі.

У МОЗ повідомили, що всім охочим українцям від 18 років можна записатись на бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Звісно ж, через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації, передає Радіо MAXIMUM.

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Варто зауважити, що для бустерної дози надаватимуть перевагу саме мРНК-вакцинам, серед яких Moderna або Comirnaty від Pfizer. За їх відсутності можна зробити і іншим препаратом, який дозволено в Україні.

  • Важливо: ті, хто вакцинувались CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано повинні отримати бустер від Pfizer.

Додамо, що ​​в Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19 (їх можна застосовувати і для додаткової, і для бустерної доз):

Бустерна доза вакцини проти COVID-19: хто і як може її отримати - фото 491128

Чи буде бустерна доза вакцини у додатку Дія?

Після введення бустерної дози всі громадяни можуть отримати новий COVID-сертифікат, який також діятиме 270 діб від дати введення. Вже наприкінці січня 2022 його можна буде згенерувати у "Дії", як і звичайний. До цього моменту можна користуватись і попереднім сертифікатом про повну вакцинацію.

Отримати бустерну дозу можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації від COVID-19. Перелік та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

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