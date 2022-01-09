Карантинні зони в Україні: де погіршується ситуація з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон в Україні. Станом на 9 січня до "червоної" зони з найсуворішими обмеженнями не ввійшла жодна область, однак місцями спостерігається негативна динаміка захворюваності на коронавірус..

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Ще від 30 грудня у списку "червоних" не залишилося жодної області, а майже по всій країні діють обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки.

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Однак у Херсонській області COVID-ситуація погіршується, тож тепер тут введено "помаранчеву" зону. Річ у тому, що на Херсонщині продовжує збільшуватись рівень госпіталізації, який вже перетнув межу у 78,6% (максимальний показник для жовтої зони - 50%).

Нагадаємо, що у "жовтій" зоні заборонено:

робота закладів освіти, де вакциновано менше ніж 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота закладів громадського харчування (окрім доставки);

робота кіно, театрів та інших закладів культури;

робота спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщенням (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжнародні та міжобласні перевезення.

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Важливо: всі ці обмеження не діятимуть, якщо працівники та відвідувачі мають хоча б один з цих документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (дійсні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (дійсний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (дійсне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (дійсний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (дійсний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (дійсний105 днів із дати встановлення діагнозу).

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