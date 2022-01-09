Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 9 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​​​​​2 810 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​2 810 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 29 287​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 956 514​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 702 473 Одужали 3 511 269 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 807 334 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 967 028 Померли 97 239

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 205 Волинська область 45 Дніпропетровська область 73 Донецька область 85 Житомирська область 79 Закарпатська область 45 Запорізька область 16 Івано-Франківська область 150 Кіровоградська область 62 Київ 437 Київська область 193 Львівська область 257 Луганська область 13 Миколаївська область 62 Одеська область 131 Полтавська область 126 Рівненська область 55 Сумська область 117 Тернопільська область 131 Харківська область 128 Херсонська область 29 Хмельницька область 75 Черкаська область 78 Чернівецька область 114 Чернігівська область 104

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-01-2022:

Захворіли 306 091 673 Одужали 259 011 097 Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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