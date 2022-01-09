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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / visuals on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 9 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​​​​​2 810 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​2 810 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 29 287​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 956 514​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 702 473

Одужали

 3 511 269

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 807 334

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 967 028

Померли

97 239

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

205

Волинська область

45

Дніпропетровська область

73

Донецька область

85

Житомирська область

79

Закарпатська область

45

Запорізька область

16

Івано-Франківська область

150

Кіровоградська область

62

Київ

437

Київська область

193

Львівська область

257

Луганська область

13

Миколаївська область

62

Одеська область

131

Полтавська область

126

Рівненська область

55

Сумська область

117

Тернопільська область

131

Харківська область

128

Херсонська область

29

Хмельницька область

75

Черкаська область

78

Чернівецька область

114

Чернігівська область

104

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-01-2022:

Захворіли 306 091 673
Одужали

259 011 097
Померли 5 502 854

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня - фото 469677

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